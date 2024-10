Fano pronto al debutto. Il Babbucce al "Mancini"

Il Fano Calcio (foto il portiere Giulini) debutta questo pomeriggio davanti ai suoi tifosi affrontando alle 15 allo stadio "Mancini" (ingresso gratuito) con l’Adc Babbucce per la seconda giornata del campionato di Terza Categoria, Girone B. Dopo la vittoria in trasferta contro la Virtus Castelvecchio nella prima giornata la squadra fanese è chiamata a ripetersi contro una squadra attrezzata. "Non conoscendo i nostri avversari – ha detto alla viglia del match mister Luca Spendolini – dobbiamo fare forza solo sulla nostra qualità". E di qualità ce n’è tanta in casa fanese, anche se per la gara odierna il tecnico dovrà fare a meno di qualche elemento fondamentale. Oltre al senegalese Niang, all’ultimo momento è venuto a mancare anche Fabio Bianchi che nell’ultimo allenamento di giovedì ha riportato una leggera distrazione muscolare che lo costringerà a stare fermo per qualche giorno. Senza Niang e Bianchi, il tecnico fanese dovrà disegnare da nuovo il centrocampo che ha in capitan Omiccioli il perno centrale su cui ruotavano, appunto, Niang a destra e Bianchi a sinistra. "Sarà l’occasione – ha detto mister Luca Spendolini – per dare spazio ai giovani e vedere all’opera qualche ragazzo interessante". In effetti, in uno schieramento 4-3-1-2, in mezzo al campo, ai lati di Omiccioli dovrebbero giostrare probabilmente Orciani, Giovannelli e Palazzi, con davanti Gueye e Sabattini. È la prima gara ufficiale della stagione in casa per cui c’è molta curiosità per vedere quale sarà la risposta degli sportivi fanesi nei confronti di questa squadra che nasce come progetto serio da parte di un gruppo di imprenditori locali, alternativo all’Alma Juventus finita nella mani del presidente Salvatore Guida osteggiato da tutta la tifoseria.

Silvano Clappis