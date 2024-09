Fano "Sarà Terza categoria? Avanti tutta"

Si va avanti iniziando dalla Terza Categoria, poi si vedrà. La delusione per non aver ottenuto dalla Figc quanto si sperava non scoraggia ma al contrario rafforza la volontà del Consorzio Fano Sport di portare avanti il progetto di rinascita, dopo che l’Alma Juventus è finita negli ultimi anni in mano a soggetti non fanesi. L’altro pomeriggio gli imprenditori del Consorzio Fano Sport si sono visti proprio alla luce delle decisioni della Federazione e hanno "espresso all’unanimità la loro piena fiducia nella società Fano Calcio e nei dirigenti che la guidano. È stato riconosciuto il lavoro meritorio che queste figure stanno portando avanti con grande impegno e dedizione per rifondare il calcio nella città di Fano, un’operazione fondamentale per garantire un futuro solido e sostenibile allo sport più amato dai fanesi". Per cui nessun ripensamento o tentennamento. "Con riferimento alla stagione sportiva in corso – si legge nella nota emessa a fine riunione – è stato confermato che il Fano parteciperà al campionato di Terza Categoria, come stabilito dalla Federazione. Nonostante questo rappresenti un punto di partenza, il Consorzio ha assicurato che si valuteranno tutte le opzioni possibili per accelerare il processo di rinascita sportiva, con l’obiettivo di riportare la squadra nelle categorie superiori nel minor tempo possibile".

"Questo percorso – continua la nota – richiederà non solo determinazione, ma anche un’attenta pianificazione e il sostegno di tutte le parti coinvolte. Il Consorzio ritiene opportuno rimarcare i principi che hanno guidato la sua fondazione: promuovere processi gestionali seri, trasparenti e sostenibili non solo nel calcio, ma in tutti gli sport praticati nella città di Fano. L’intento è quello di favorire una crescita sportiva che poggi su basi solide, con una particolare attenzione alla formazione dei giovani atleti, allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione di una cultura sportiva sana e inclusiva. In quest’ottica, il Consorzio lavorerà a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per analizzare i progetti di crescita delle diverse società sportive della città, con l’intento di offrire loro supporto concreto. Il Consorzio si impegna, dunque, a essere un punto di riferimento per tutte le realtà sportive di Fano, contribuendo a creare un ambiente fertile per lo sviluppo e il successo dello sport a livello locale". C’è dunque una unità di intenti nel credere di aver fatto la scelta giusta, senza per questo rinunciare a valutare altre strade per salire più velocemente verso quei livelli a cui tutta la Fano calcistica aspira.

s. c.