Fano Spendolini: "Avanti con il programma"

L’addio di mister Giovanni Cornacchini non sposta di una virgola i piani del Fano Calcio. Con lui c’era un secondo allenatore, Luca Spendolini, che a questo punto diventa il primo e si va avanti come da programma. Anche perché in questa fase della preparazione "il 50% dell’allenamento e il 70% sul campo lo facevo già io", dice lo stesso Spendolini. Fanese, 50 anni, un’esperienza ultra quindicinale nel mondo del calcio giovanile, sulla panchina del Fano nell’ultimo campionato quando si è trattato di sostituire lo squalificato Alberto Rondina (pure lui a Treia come secondo di Cornacchini), quando la società gli ha detto se voleva andarsene anche lui ha risposto: "Rimango". Questa settimana sarà dunque lui a guidare il gruppo, al quale si sono aggiunti l’ala destra Matteo Spuri (classe 2000) dal Fabriano Cerreto, il centrocampista Andrea Omiccioli (classe 1987) dalla Sangiustese, il difensore Tullio Riggioni (classe 2008) e l’attaccante Riccardo Giovannelli (2007).

"Si seguirà il programma che avevamo concordato con lo stesso Giovanni (Cornacchini, ndr) – aggiunge Luca Spendolini – fatto sia di lavoro sulla tecnica che con la palla. Ho visto fin dal primo momento una grande partecipazione e devo dire che in tutti i ragazzi, la maggior parte infatti è piuttosto giovane, a parte quei quattro o cinque elementi esperti, c’è una gran voglia di lavorare. Anzi, questa settimana stiamo in campo quasi un paio d’ore rispetto all’ora mezza che facevamo all’inizio con Cornacchini e nessuno ha mostrato il seppur minimo accenno di insofferenza". Il tecnico non nasconde i suoi desideri. "Sono contento della fiducia che mi ha dato la società. D’altronde io sono abituato a lavorare con i giovani e mi sento pronto per affrontare questo impegno. Finalmente posso dimostrare quello che so fare dunque questi giorni, poi si vedrà. Se poi mi danno la possibilità anche di fare qualche partita posso far vedere il mio lavoro. E comunque sarà alla fine la società a decidere". Fin quando non si saprà la categoria, il Fano Calcio non potrà neppure disputare qualche amichevole per motivi precauzionali e dunque anche la scelta di un altro tecnico è rimandata alla prima settimana di settembre, se non oltre. Sono circolati i nomi di Mirco Omiccioli e di Marco Alessandrini, ma prima di compiere ulteriori scelte il presidente Mei e il diesse Canestrari vogliono stavolta pensarci bene.

