Fano Spendolini: "Chi entra deve dare di più"

Il Fano calcio rompe il ghiaccio sabato scorso vincendo per 3-1 la gara d’esordio nel campionato di Terza Categoria contro la Virtus Castelvecchio. Gara a senso unico dei granata che sbagliano molto in fase conclusiva e che alla fine finiscono pure per subire il gol della bandiera dei locali nell’extratime. Mister Spendolini ha avuto pure un giorno in più per pensare a come è andata. "Sono contento ovviamente per il risultato – dice il tecnico fanese – ma anche per come la squadra si è mossa in campo, anche se ci mancava Niang. Non abbiamo rischiato mai nulla, abbiamo giocato bene anche si ci sono state alcune note stonate". C’era, alla vigilia, qualche apprensione per vedere come la squadra si sarebbe comportata nella sua prima uscita ufficiale, ma l’esame è stato superato. Pur con qualche peccatuccio che non è piaciuto all’allenatore fanese. "Due cose principali – ha dichiarato Luca Spendolini – sono assolutamente da correggere. La prima è il gol subito nei minuti di recupero. Non dobbiamo permetterlo se vogliamo diventare la migliore difesa del campionato che è uno dei nostri obiettivi. Per cui bisognerà avere meno distrazioni, pur considerando che nella ripresa siamo passati da una difesa a quattro ad una a tre, poi con diverse sostituzioni".

La seconda nota stonata riguarda proprio i ragazzi entrati nel secondo tempo. "Chi è entrato nella ripresa – ha chiarito ancora mister Spendolini – non ha capito che non è entrato per fare presenza, ma è entrato perché deve fare la differenza. Ne parlerò in settimana con i ragazzi in quanto devono comprendere questo concetto. Chi entra dalla panchina, specie nella ripresa, deve dare di più del compagno che è uscito. Solo così possiamo mostrare agli avversari la nostra superiorità". C’è da dire che sabato al Fano Calcio mancavano sia Niang che un paio di ragazzi. Il camerunense ha riportato una lesione muscolare, confermata dall’ecografia, per cui dovrà stare a riposo per qualche settimana, mentre mister Spendolini deve ancora valutare l’attaccante Alessio Patrignani, proveniente dal calcio a 5 e il centrocampista Daniele Bonazzelli.

Alma. Cinque gare e altrettante sconfitte per l’Alma Juventus in Eccellenza che occupa così in solitaria l’ultimo posto in classifica. In compenso la società di Salvatore Guida ha annunciato altri due arrivi dal mercato: il mediano albanese Marco Asslani, 24 anni, dalla Vogherese e l’attaccante Alessandro Cognigni, 19 anni, dall’Atletico Ascoli.

