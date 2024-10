Fano "studia" il Babbucce. L’Alma acquista ancora

Allenamento ieri e oggi per il Fano Calcio in vista dell’esordio casalingo al "Mancini" contro il Babbucce Tavullia in programma sabato alle 15 con ingresso gratuito. La vittoria nella prima giornata del campionato di Terza Categoria a Monte Porzio contro la Virtus Castelvecchio ha ovviamente posto i granata in testa alla classifica insieme a Real Vallone, Real Metauro 2018, al Real Case Bruciate, all’altra formazione fanese del Tre Ponti e allo stesso Babbucce. Poiché in questo girone B militano ben tre seconde squadre, Marotta Moroso Mondolfo, Marottese Arcobaleno e Corinaldo Calcio, la classifica finale verrà fatta escludendo i punti conquistati contro queste tre formazioni. Per chiarirci, chi incontra Marotta Moroso, Marottese Arcobaleno e Corinaldo non acquisisce nessun punto in classifica, indipendentemente dal risultato ottenuto sul campo, sia in caso di vittoria o di pareggio, mentre invece verranno inseriti i punti conquistati dalle tre squadre che però non concorrono alla vittoria finale. La società di via Toscanini ringrazia nel frattempo il centro medico Algos che segue l’infortunato Niang e l’associazione Maredentro di Fano per la fornitura del defibrillatore per la prossima partita casalinga contro il Babbucce, in quanto è in attesa di ricevere in dono l’apparecchiatura medica dalla Bcc di Fano.

Alma. Continua la girandola di arrivi e partenze in casa Alma dopo la quinta sconfitta consecutiva su cinque gare del campionato di Eccellenza. Domenica contro la Sangiustese nel club di Guida ha debuttato tra i pali il portiere Jacopo De Matteis, 21 anni, proveniente dall’Acr Messina dove ha fatto il secondo, disputando una sola gara. De Matteis, cresciuto nelle giovanili della Salernitana, ha preso il posto di Wangue che aveva subito 12 reti in 4 partite, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta. Nel 3-5-2 schierato da mister Tridici contro la Sangiustese hanno debuttato anche il centrocampista 23enne di nazionalità albanese Marco Asslani (ex Vogherese) e l’attaccante 20enne Alessandro Cognini (ex Atletico Ascoli). Domenica a Fermignano l’Alma affronterà l’Atletico Mariner, penultimo.

s. c.