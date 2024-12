Fantacalcio e solidarietà. Donata la cifra di mille euro all’Unione Ciechi e Ipovedenti

Come ogni anno, l’Aia Siena ha destinato a un’associazione del territorio, operante nel campo del sociale, quanto raccolto dal gruppo del Fantacalcio, composto da quaranta associati: i 1000 euro ottenuti, in questo 2024, sono andati all’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Siena. "Sono molto emozionata – ha affermato la presidente, Lucia Pecorelli (nella foto con Rugini) –. Ringrazio l’Aia Siena a nome del mio consiglio, sei soci e dei dipendenti della sezione, per questo generoso regalo di Natale. Con questo contributo potremo portare avanti i nostri laboratori e le nostre attività. Quella visiva è una disabilità molto grave, ma vi assicuro che con gli strumenti appropriati possiamo ottenere una qualità della vita molto, molto soddisfacenti. Io, per esempio, ho tre figli e con mio marito, lo stesso non vedente, abbiamo avuto una vita quasi normale". "La nostra associazione – ha proseguito Pecorelli –, si occupa in particolare di accessibilità, nelle scuole per i nostri ragazzi e nella società. Integrarci, per i non vedenti e per gli ipovedenti, è importantissimo, perché la solitudine è sempre in agguato. La nostra associazione, in questo senso, si sforza di proporre laboratori e attività. Parlando di sport mi piacerebbe che i nostri ragazzi potessero praticarlo sempre di più, perché sappiamo tutti quanto sia importante stare insieme. Tra l’altro i non vedenti sono molto bravi a calcetto, ovviamente giocato con degli accorgimenti. Buone feste a tutti e grazie ancora". "E’ sempre un piacere poter aiutare con un piccolo contributo, ma crediamo prezioso, associazioni del territorio che si impegnano per nobili scopi, per gli altri" le parole del presidente Fusto Rugini.