Fari su Cervia-Santarcangelo

Nel campionato di Promozione si giocano domenica, alle 14.30, le gare della dodicesima giornata di andata. Tutti i riflettori sono puntati sul ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove il Cervia United, 5° con 18 punti, ospita il Santarcangelo, 3° a quota 20, a -3 dalla vetta. Per i padroni di casa si tratta del secondo scontro diretto consecutivo dopo quello della scorsa settimana perso 2-0 a Misano, sul campo della vice capolista. Di fronte si ritrovano due delle candidate designate alla promozione. Il Cervia United – un punto nelle ultime 2 uscite; Tola e Mazzarini squalificati – deve riprendere il filo del discorso, cercando di sbloccarsi in zona gol, dove ha raccolto (14 reti all’attivo, Pasolini a quota 5, ma un rigore sbagliato a Misano) meno di quanto seminato.

La difesa gialloblù dovrà guardarsi dal reparto offensivo della matricola santarcangiolese, che ha già firmato 21 reti (Sorrentino 6 centri). La formazione ospite non è comunque imbattibile, soprattutto in trasferta, dove ha già perso a Civitella e Villa Verucchio. Una ghiotta occasione per restare aggrappato al treno delle pretendenti alla lotta di vertice è quello che passa da Classe, dove l’undici biancorosso, 8° a quota 17 e cioè a -1 dalla zona playoff, ospita il Forlimpopoli, che invece arranca al 14° posto, in zona playout, con 8 punti e un ruolini di 4 sconfitte consecutive.

Il Classe (Andalò 6 reti, Scoglio 5) è invece annunciato in salute, reduce dal colpaccio di Savignano firmato proprio da Scoglio, autore della doppietta decisiva per il 2-1 corsaro. La stessa Savignanese è l’avversaria attesa nella tana del San Pietro in Vincoli per una sfida che si preannuncia equilibrata, fra due squadre appaiate al 10° posto a quota 14. Lo Spiv è in serie utile da 4 turni, mentre gli ospiti propongono il bomber Fedeli, capocannoniere del girone con 8 reti.

Lo Sparta Castel Bolognese ha una montagna da scalare, dovendo affrontare il Misano, secondo della classe a quota 22 e dotato della miglior difesa con appena 4 reti incassate. Per i castellani, terzultimi a quota 7 e scivolati in piena zona playout anche per via dei 2 punti racimolati nelle ultime 6 gare, si tratta della prima gara col nuovo tecnico Vittozzi che, in settimana, ha sostituito l’esonerato Merenda. È infine un autentico spareggio salvezza quello che attende la Frugesport, penultima a quota 3 e priva di Di Giuseppe squalificato per 4 turni, dalla trasferta di Forlì sul sintetico dell’antistadio Morgagni, per affrontare l’Edelweiss fanalino di cosa con 2 punti.