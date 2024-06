Fc Pistoiese sottotraccia. Da domani via agli annunci

Manca un solo giorno all’apertura della sessione estiva di calciomercato. A partire dal 1 luglio i contratti potranno infatti essere sottoscritti e depositati: dalla teoria si passa alla pratica, dalle strette di mano si passa alle firme. Lo sa la Pistoiese e lo sa anche il direttore sportivo Massimo Taibi, che aveva preannunciato di aver già bloccato venti giocatori su un totale di venticinque dei quali sarà composta la rosa arancione. Alcuni nomi sono noti già da alcune settimane, come gli ex Nocerina Tommaso Mazzei e Francesco Cardella e i giovani Raffaele Cuomo e Samuele Diodato. Tutti sono naturalmente attesi alla prova dei fatti, ovvero alla firma, ma a meno di imprevisti i quattro possono già considerarsi calciatori della Pistoiese. Dovrebbero vestire la maglia arancione anche Grilli e Valentini, che hanno difeso i colori dell’Aglianese nell’ultimo campionato. A fare compagnia al classe ‘98 tra i pali ci sarà Iuri Gambassi, classe 2006, che nell’ultima stagione si è diviso tra Juniores e prima squadra della Pistoiese, collezionando anche tre gettoni in Serie D.

Sembra quindi che anche col nuovo corso l’Olandesina voglia optare per alternare un portiere over a uno in quota, con la scelta che di domenica in domenica influenzerà naturalmente anche i giocatori di movimento. Le ultime indiscrezioni parlano invece di un possibile ritorno dell’ex capitano Andrea Caponi, che ha chiuso l’annata con la salvezza in maglia United Riccione. Un profilo di sicuro affidamento, alla luce delle sue 36 primavere, ma che potrebbe cozzare con quello di Grilli in quanto i due, almeno nelle ultime due stagioni, hanno ricoperto lo stesso ruolo cioè quello di regista davanti alla difesa. Sono due invece i calciatori che dovrebbero seguire Giacomarro a Pistoia partendo da Altamura: il difensore Francesco Bertolo e l’esterno Anas Kharmoud. Entrambi sono stati fondamentali nella vittoria del campionato del club pugliese e godono di grande stima da parte del tecnico che li vorrebbe con sé anche per la nuova avventura.

Michele Flori