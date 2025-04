Fc Ponsacco 1920: Ritorno al Successo e Play Off Dopo le Tensioni con i Tifosi

L’alta tensione che era stata innescata da parte tifosi dell’Fc Ponsacco 1920, contro i dirigenti della società ponsacchina, e la squadra, il 30 marzo nella partita di Prima categoria girone B, contro il Montenero, interrotta dall’arbitro per intemperanze dei tifosi e persa a tavolino dai rossoblù per 0 a 3 sembra avviarsi, ad una soluzione che faccia prevalere l’interesse per l’obiettivo della squadra.

La squadra nelle due ultime partite è stata affidata la nuovo tecnico Manolo Dal Bo che ha diretto la penultima di campionato a Calci il 6 aprile e l’ultima al Comunale il 13 aprile contro lo Staffoli. I sostenitori ultras non hanno partecipato alle due gare, per mantenere la linea del loro dissenso soprattutto verso la società, atteggiamento assorbito anche dal presidente della società, sopratutto per dare tranquillità alla squadra.

I risultati conseguiti dagli uomini di Dal Bo sono stati una risposta concreta oltre le polemiche e la vittoria per 2 a 3 a Calci, bissata la domenica successiva in casa contro lo Staffoli per 2 a 1 ribaltando entrambe le volte il punteggio, ha conquistato il diritto ai play off, e sembra aver ricomposto il feeling con i tifosi.

La classifica vede: Castilgioncello 60 punti (promosso), Fornacette Casarossa 58, Acciaiolo 53, Selvatelle 52, e Fc Ponsacco 1920 51. I play off iniziano il 27 aprile con la gara ad l’eliminazione diretta fra Fornacette Casarosa e Fc Ponsacco 1920. Fornacette ospitante potrà disporre della vittoria o del pareggio per proseguire la qualificazione. Per il Ponsacco conta solo la vittoria, ed il tal caso affronterebbe la vincente dell’altra finale fra Acciaiolo e Selvatelle.