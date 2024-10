Federcalcio marche. Assegnate le cariche del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo della Federcalcio Marche ha distribuito le cariche dopo le elezioni avvenute nei giorni scorsi che hanno confermato Ivo Panichi (foto) alla presidenza del Comitato regionale. Nell’ultima riunione è stato deciso di assegnare all’ascolano Marco Capretti la carica di vice presidente vicario, mentre il pesarese Mosè Mughetti è il vice presidente. Inoltre sono stati poi designati i referenti dei seguenti campionati: Agostino Scarpini di Senigallia per l’Eccellenza, il lorese Giancarlo Arriva per la Promozione e Andrea Colò di Sant’Elpidio a Mare per Prima categoria.