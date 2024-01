Felicità Chiesanuova. Dutto: "Che gioia stare in testa. C’è ancora tanta strada da fare»

L’ultima del 2023 aveva messo sotto l’Albero un regalo speciale come il primo posto in Eccellenza assieme alla Civitanovese. Una cosa che sembrava irrealizzabile per il Chiesanuova. Ancora più impossibile pareva fare meglio, invece il 2024 è stato inaugurato con un gol all’ultimo minuto che è valso il pareggio contro una Maceratese che in questa serie era tabù per il Chiesanuova e soprattutto è valso il primo posto in solitaria, complice il rinvio della gara della Civitanovese. Insomma il Chiesanuova sta vivendo una settimana storica. Tra i protagonisti domenica a Recanati il centrale argentino Matias Dutto che ritrovava il posto da titolare dopo quasi un girone (4° di campionato contro il Tolentino) sostituendo lo squalificato Canavessio. "È una gioia immensa – afferma Dutto, classe ’99 arrivato in estate – un’emozione unica. Ovviamente solo una cosa temporanea perché la classifica è cortissima e quindi non ci sentiamo arrivati". Il gol della Maceratese scaturisce da una sua sfortunata deviazione? "Sì, Perri si è girato ai 25 metri, ha tirato e ha colpito il mio piede. La palla si è impennata, altrimenti Fatone l’avrebbe parata". Al 94’ il pareggio di Defendi certamente meritato perché è vero che nell’ultima mezz’ora non eravate stati pericolosi (pur con la difesa a tre) ma per 60’ la sfida era stata equilibrata… "Sì, l’1-1 è stato giusto. Sapevamo che potevamo essere imballati dopo il duro richiamo atletico fatto con Magnaterra, ma sapevamo anche che avremmo finito bene e la rete ha ripagato i nostri sforzi". Monteneri verrà squalificato e quindi domenica sarà titolare formando una coppia tutta di Rosario con Canavessio. Ma chi è il più forte? "Vedremo se giocherò, intanto ringrazio il presidente e il mister per la fiducia. Il più forte è lui non si discute. E di testa segna anche più di un attaccante".

Andrea Scoppa