Felina al 4° kappao di fila. Esulta il Montecavolo. I campioni del 2022 vicini all’eliminazione

FELINA

0

SpQM MONTECAVOLO

1

FELINA: Nannetti, Cristian Zannoni, Pellati (71’ Goldoni), Pupeschi, Cavallari, Ruffini (88’ Caselli), Favali, Magnani, Gerardi (92’ Federico Zannoni), Mattiolo, Briselli. A disp.: Primavori, Soverini, Mjekra, Sendrea, Carobbi, Rossi. All.: Manfredi.

SPQM MONTECAVOLO: Francia, Fontanelli, Fabio Piemattei, Mauro Piermattei, Alex Grossi, Cocconi, Fiocchi, Vaccari, Calmi (93’ Filippo Grossi), Muro, Rozzi (75’ Dallasta). A disp.: Lorini, Grisenti, Arduini, Bonacini, El Haoudy, Mattia Grossi. All.: Unni.

Arbitro: Bonafini (Panariello – Domenico Colloca).

Reti: 63’ Vaccari.

Note: spettatori 150 circa; rec.0’+5’. Ammoniti: Favali, Alex Grossi e Cocconi.

Nei Giovanissimi tirato 2-2 con gli ospiti due volte avanti col destro angolato di Mazzoli e la fiondata di Zibarelli, entrambi recuperati dagli shoot di Baldelli.

Continua il Montagna disgraziato del Felina, al 4° ko in stecca, mentre diventa sempre più realtà la deb Spqm Montecavolo. I campioni del 2022 sono a un passo dall’eliminazione e non è servito l’ennesimo restyling della formazione con l’ingaggio dell’ex reggino Gerardi e dell’ex imolese Mattiolo per rivitalizzare l’attacco e centrare i primi punti. "Ci gira tutto male, ma abbiamo ancora una piccola speranza e ci giocheremo tutto nel recupero contro il Baiso", analizza a fine gara il trainer felinese Tommaso Manfredi. Di ben altro umore il collega Andrea Unni: "Successo fondamentale contro un Felina che si giocava tanto. Sono contento della prestazione e ancora una volta abbiamo creato tanto in fase offensiva, forse peccando in concretezza". Primo squillo degli ospiti grazie a un’accelerazione di Rozzi che serve Muro, abile ad innescare il taglio di Calmi la cui conclusione trova il riflesso di Nannetti. Sull’altro fronte il puntero Briselli rientra sul destro e chiama all’intervento in corner l’attento Francia. Proteste ospiti per un dubbio intervento in area di Pellati ai danni di Vaccari giudicato regolare dal fischietto Bonafini. Nella ripresa ancora Briselli dà l’illusione del gol concludendo sull’esterno della rete dopo uno scambio fra Gerardi, per il resto molto fuori dal contesto, e Favali. La gara si sblocca da un corner battuto da Fabio Piermattei che pesca sul secondo palo il libero Vaccari il cui colpo di testa s’insacca alle spalle di Nannetti. Il forcing del Felina che getta in campo tutti i propri cambi offensivi si concretizza al 29’: su corner di Mattiolo spunta la cabeza di Goldoni su cui è provvidenziale la respinta di Francia e sul proseguimento dell’azione è ancora il numero uno ospite ad opporsi ad un destro da fuori di capitan Zannoni. L’Spqm si difende con ordine, mentre il Felina non riesce ad acciuffare il primo punto in questa estate travagliata.