FeralpiSalò doma Trento. Terzo posto in mani salde

SALÒ (Brescia)La FeralpiSalò non sbaglia e supera il pur temibile Trento con un gol per tempo. Le reti di Balestrero e Di Molfetta consentono alla squadra di Diana di consolidare ulteriormente il terzo posto e di continuare a sperare di poter essere la migliore terza dei tre gironi, piazzamento che potrebbe riservare vantaggi in chiave play off. Preceduto da disordini causati intorno alle 13 dai tifosi ospiti nel centro di Salò, l’incontro del “Turina“ parte nel segno dell’equilibrio. Le contendenti non intendono offrire spazi all’avversario e chiudono con attenzione tutti i varchi.

Con il passare dei minuti, però, cresce il ritmo dei gardesani, che vanno pericolosamente al tiro con Di Molfetta e Crespi. Il risultato, tuttavia, rimane immutato fino al 37’, quando, dopo un gol annullato cinque minuti prima a Crespi per fuorigioco, un pregevole assist di tacco di Di Molfetta lancia verso Barlocco capitan Balestrero. L’eclettico centrocampista-difensore non sciupa l’occasione e firma la sua sesta rete stagionale, che viene dedicata all’infortunato difensore Pilati protagonista di una stagione particolarmente sfortunata e manda al riposo in vantaggio la formazione verdeblù.

Nella ripresa i gialloblù cercano di raddrizzare la situazione, ma al 17’ la difesa ospite perde malamente il pallone e Crespi è lesto a servire a Di Molfetta l’assist del raddoppio. Sotto di due reti, il Trento tenta di reagire con orgoglio e Rinaldi si deve superare per mantenere inviolata la propria porta dai tentativi di Falasco, Peralta e Petrovic. Nonostante la ritrovata vena degli ospiti, la compagine gardesana conferma una volta di più la solidità del suo reparto arretrato e conduce in porto una vittoria di indubbio significato che consente alla FeralpiSalò di cancellare subito il brusco scivolone con l’Atalanta Under 23 e di guardare con fiducia alla delicata trasferta di sabato a Trieste.

FERALPISALÒ-TRENTO 2-0 (1-0)Marcatori: 37’ pt Balestrero; 17’ st Di Molfetta.