FeralpiSalò e Lumezzane pareggiano 1-1 nel derby bresciano di Serie C

SALÒ (Brescia)Un botta e risposta ravvicinato tra Giudici e Taugourdeau intorno alla mezz’ora della ripresa sancisce il pareggio 1-1 nel derby bresciano di Serie C tra FeralpiSalò e Lumezzane. I gardesani non riescono a far valere la “legge del Turina“ davanti ai determinati valgobbini, che lottano con orgoglio dall’inizio alla fine per tenere testa alla quotata formazione gardesana. Il primo tempo non offre particolari emozioni agli oltre mille spettatori presenti, ma Di Molfetta crea tre spunti che chiamano al lavoro Carnelos. La ripresa è più vivace, ma le due contendenti non riescono a superarsi.

I locali mantengono maggiormente il possesso della palla, anche se sono gli ospiti con Corti e Baldini ad avere le opportunità più nitide per sbloccare il risultato. Il vantaggio premia però i gardesani, con Giudici che al 30’ beffa Toniolo, in campo al posto dell’infortunato Carnelos solo da 1’. Ne passano altri 4’ e una magia di Taugourdeau su punizione raddrizza la situazione. Il derby si chiude così, con un pari che, in ogni caso, consente alla FeralpiSalò di continuare a puntare al ruolo di miglior terza dei tre gironi di Serie C, mentre la squadra di Paci, che pure resta in zona calda, dimostra di avere lo spirito e le qualità per riuscire a concludere questa altalenante stagione con il segno positivo.

FERALPISALÒ-LUMEZZANE 1-1 (0-0). Marcatori: 30’ st Giudici (F); 34’ st Taugourdeau (L).

Luca Marinoni