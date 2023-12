Ferma anche la Terza. Domenica di relax per tre gironi di Seconda

Domenica di relax per i gironi D, E ed F di Seconda categoria, oltre ai due raggruppamenti di Terza categoria. Quattro formazioni, invece, torneranno in campo fra 6 giorni per le semifinali in gara unica della Coppa Emilia di Seconda categoria: la Cerredolese ospiterà una Campeginese in grande spolvero, mentre fari puntati sul centrale di Calerno per la sfida fra i locali della Virtus e la Barcaccia, fresca di titolo di campione d’inverno dopo una lunga rincorsa. Impegni anche per tutte le formazioni di Terza categoria che chiuderanno i quadrangolari del Memorial Presidenti: pass per i quarti di finale riservato alle sei vincenti più le due migliori seconde classificate. Qualificazione già in ghiaccio per S.Ilario, Fosdondo e Casalgrandese che hanno calato il bis di hurrà nella precedenti due uscite.