Fermana-Carrara: Le Formazioni Ufficiali

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Fort, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Misuraca; Pinzi, Curatolo, Tilli. A disp.: Borghetto, Mancini, Esposito, Vessella, Gianelli, Fontana, Grassi. Alll. Protti.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Simeri, Capello. A disp.: Mazzini, Tampucci, Cartano, Raimo, Di Gennaro, Cerretelli, Panico, Opoola, Giannetti. All. Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Nicolò Moroni di Treviglio ed Ayoub El Filali di Alessandria.

Quarto ufficiale: Silvestri di Roma 1.

CARRARA – Tre dubbi di formazione per il tecnico Alessandro Dal Canto, uno per reparto. Ballottaggi Coppolaro/Di Gennaro in difesa, Zuelli/Cerretelli a centrocampo e Panico/Simeri in attacco. Queste le probabili formazioni del match in programma alle ore 16,15 allo stadio Recchioni.