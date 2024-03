Fermana Contatti con Lombardo e Magi

In casa Fermana è tempo di pensare all’era post Protti, e in fretta. Mercoledì è stato ufficializzato l’esonero dell’allenatore dopo la sconfitta decisiva nel derby contro l’Ancona. A otto partite dalla fine del campionato, è comprensibilmente difficile trovare qualcuno che voglia imbarcarsi in una situazione del genere. Intanto il club prova a sondare i possibili profili per provare almeno un’ultima volta a mantenere la categoria. Tra mercoledì e giovedì diversi i contatti. Nella serata di mercoledì è sorta la possibilità che porterebbe a Francesco Lombardo, allenatore giovanissimo classe ‘93. In carriera ha sempre fatto il vice allenatore: San Luca in eccellenza, Lavello, Paganese quest’anno. È in possesso del patentino UEFA B, quindi, nel caso in cui la scelta definitiva ricadrebbe su di lui, si dovrà chiedere una deroga alla Lega Pro per farlo allenare. In linea di massima dovrebbero concederla dato che nel regolamento del settore tecnico si parla di deroga se siamo nella fase finale del campionato. L’altro nome, contattato nella giornata di giovedì, è quello di Giuseppe Magi. Pesarese doc, ex giocatore della Vis dove ha anche iniziato la sua carriera da allenatore. Da lì la Serie D con la Maceratese e con il Gubbio riportandolo in C e centrando l’obiettivo playoff da neopromossa. Nel 2017 passa al Bassano ma viene esonerato a dicembre. Torna ad allenare meno di un anno dopo iniziando la stagione sulla panchina della Sambenedettese: esonerato dopo appena quattro partite e poi richiamato a marzo arrivando fino ai playoff. L’ultima esperienza in panchina risale al 2020 con il Ravenna sempre in C. Chiunque siederà sulla panchina della Fermana, troverà una squadra decimata per la sfida contro il Pineto, in programma per domenica 10 alle 20:45. Infatti la trasferta di Ancona, merito anche di una direzione arbitrale pessima, non ha lasciato solo l’esonero di Protti, ma anche ben tre squalificati. Si tratta di Misuraca, Malaccari e Carosso. Il primo, capitano al Del Conero in assenza di Giandonato, era diffidato prima della gara contro l’Ancona. Nel primo tempo viene ammonito, quindi già certo di saltare la gara contro il Pineto, e poi nel finale il signor Zoppi di Firenze completa l’opera estraendo il rosso per una sbracciata involontaria ai danni di Giampaolo. Misuraca che dunque salta la partita di domenica e poi tornerà in campo però sempre da diffidato. Gli altri due anche erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti, peraltro Carosso causando anche il fallo da rigore che ha sbloccato la gara in favore degli anconetani. Tre assenze pesanti, che si aggiungono agli infortuni di Eleuteri, Spedalieri, Fontana e Semprini. In tutto ciò, è stato anche inibito fino al 12 marzo il ds Andreatini, espulso nel primo tempo ad Ancona dopo aver protestato per il mancato rosso a Coli Saco.

Filippo Rocchi