Fermana, il giorno del derby: parla Bolzan. "Affrontiamo l’Ancona. Voglio tanti tifosi»

Un sabato mattina di intenso lavoro in campo ma non solo per la squadra. Si lavora soprattutto per definire tutti i minimi dettagli al Bruno Recchioni che si deve presentare al meglio per il derby in programma oggi alle ore 15 contro l’Ancona. Saranno tanti dal capoluogo regionale ma saranno tantissimi i tifosi di casa, con una caccia al biglietto che potrà proseguire stamattina: fino alle 12 presso casa Fermana, dopo le 12 (fino ad inizio gara) alla biglietteria Villa Vitalia. Presenti tanti tifosi e curiosi, con la curva che sta preparando da tempo una coreografia speciale come sempre avviene in occasione del derby, stessa cosa accaduta anche lo scorso anno. In campo mister Bolzan a dare indicazioni ai suoi ma già concentratissimo sulla gara "Arriva una partita importante, di cartello, che vale tre punti come tutte le altre, ma che si differenzia per tanti aspetti.

E’ chiaro che gli stimoli in queste sfide arrivino da soli, anche se siamo stati bravi nell’affrontare la settimana con il giusto equilibrio. Affrontiamo l’Ancona, una squadra forte, fisicamente strutturata, con mentalità di gioco aggressiva nel senso buono del termine. Bisognerà farsi trovare pronti sin da subito. Ci tengo ad elogiare i ragazzi perché hanno grande cultura del lavoro e sono un gruppo serio, non si sono cullati sulla vittoria di Recanati e questa è la mentalità che mi piace. Domani ci sarà una cornice di pubblico importante, da altre categorie: voglio che la città di Fermo ci dia una mano, come ho sempre detto dal primo giorno. So cosa può darci la nostra gente e voglio vedere tanti fermani allo stadio pronti ad incitare la squadra per tutta la gara". Mister Gadda dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha regolato l’Isernia all’esordio con doppietta di Martiniello. L’ex Samb sarà l’osservato speciale numero uno davanti con Belcastro al suo fianco. In mediana occhi puntati su Gulinatti e Alluci mentre la difesa sarà guidata da Codromaz nel consueto 3-5-2 biancorsso. Fermana fedele al 4-3-3 per larghissima parte simile a quell’esordio, con un paio di possibili alternative da poter considerare se non dall’inizio almeno in corso d’opera. Difesa che sarà praticamente la stessa in mediana si contendono una maglia Valsecchi e Fontana mentre davanti scalpita Pinzi per un posto dal primo minuto, come alternativa a Ferretti. Almeno inizialmente, salvo sorprese, sarà lo stesso undici di Recanati.

Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 13 Diouane, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 15 Valsecchi, 5 Romizi, 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 12 Perri; 3 Cocino, 18 Fontana, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 23 Pinzi, 24 Polanco, 27 Granatelli, 30 Lomangino All. Bolzan

Roberto Cruciani