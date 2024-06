Fermana, l’accordo è ok. Non resta che pagare 700mila euro ai creditori

La settimana appena iniziata si prospetta ricca di impegni extra campo per la Fermana. La questione che preoccupa di più ovviamente è quella che riguarda il concordato fiscale. L’obiettivo è quello di risolverla entro la fine di questa settimana. Per farlo servirà pagare gli ormai famigerati 700mila euro a Inps e Agenzia delle Entrate, i due maggiori creditori del club. L’accordo, in maniera ufficiosa, è stato trovato ormai da settimane, ora non resta che saldarlo. Tra le parti coinvolte, l’attuale proprietà e l’amministrazione comunale su tutte, c’era sempre stato ottimismo sulla risoluzione dello stralcio del debito, senza però mai sbilanciarsi troppo. Tutti hanno lavorato e continuano a lavorare con l’unico obiettivo di far iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D (il 12 luglio sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi, ndr). La grande macchina alle spalle delle manovre di salvataggio della Fermana, dove sembra essere coinvolto anche l’ex patron Maurizio Vecchiola, accelererà in settimana per provare a chiudere e iniziare a dare una parvenza di futuro ai gialloblù. A quel punto sarà poi il momento del passaggio della guida del club dalla famiglia Simoni ai nuovi acquirenti. Chi sono? Ancora non è possibile conoscerli. Quindi da una parte il concordato fiscale, dall’altra la penalizzazione per la prossima stagione. Sempre durante questa settimana la Corte Federale d’Appello dovrebbe pubblicare le motivazioni della decurtazione di due punti arrivata sabato. A oggi, la Fermana partirebbe nel prossimo campionato, qualsiasi esso sia, da -2. La pubblicazione darà il via libera all’avvocato di fiducia della Fermana Michele Cozzone, intervenuto nel weekend con una nota ufficiale sulla questione, per far partire il ricorso al Collegio di Garanzia. A Viale Trento sono fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione affinché la penalizzazione venga del tutto eliminata.

Filippo Rocchi