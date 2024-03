Fermana, l’era Mosconi inizia col Pineto: "Io voglio sempre vedere la maglia sudata"

L’era Mosconi alla Fermana inizia con l’ostica partita contro il Pineto, oggi alle 20:45. Sarà la prima delle ultime otto partite della stagione, l’impresa salvezza va imbastita da subito e il sostegno dei tifosi nella rifinitura glielo ha fatto capire. Le prime parole del nuovo allenatore dei gialloblù arrivano alla vigilia della gara contro gli abruzzesi. E appare proprio come lo descrivono, ‘uno tosto’: "C’è bisogno di impattare subito al meglio ogni minuto di ogni gara. Io voglio sempre vedere che la maglia sia sudata, che si dia sempre il massimo in campo e da quanto ho visto in questi primissimi approcci ci sono tutti i presupposti. Questo è un gruppo di ragazzi che sanno bene cosa ci aspetta e cosa dobbiamo fare in questa fase decisiva della stagione". Per il mister si tratta della prima esperienza da primo allenatore tra i professionisti dopo tanta gavetta in Serie D: "Per me è senza dubbio una gran bella opportunità e posso dire che sognavo di essere qui, una piazza importante come quella della Fermana. Il nostro stadio deve tornare a essere un fortino, ma non abbiamo troppo tempo e l’impatto deve essere immediato". La situazione sulla carta appare critica, ma l’allenatore inevitabilmente ci crede: "Noi abbiamo un obiettivo in mente, non dobbiamo dormire la notte per salvarci. In questi ultimi giorni ho dormito pochissime ore perché lo scopo che abbiamo è ben chiaro. Per poter pensare di raggiungerlo serve grande sinergia tra squadra, società, stampa e tifosi: senza tifosi non si va da nessuna parte". Il mister c’è e la squadra già lo segue: "Ripeto, questi ragazzi sono un gruppo vero e sano. Non sono venuto per passare tempo ma per provare a vivere tutti insieme un percorso importante. Le due armi che non ci dovranno mai mancare sono la grinta e la fame, ne dobbiamo avere moltissima se vogliamo uscire da questa situazione. A partire da domani ". Fermana che arriva alla partita contro il Pineto con tante assenze importanti. Squalificati Misuraca, Malaccari e Carosso. Out per infortunio Eleuteri, Spedalieri, Fontana e Semprini. Non al meglio anche Giandonato che continua a lavorare a parte ma sarà in panchina. Stessa situazione per Giovinco, uscito dolorante ad Ancona.

Filippo Rocchi