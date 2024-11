Fermana, report medico. Romizi ok, rientrano . Bianchimano e Karkalis

Martedì giorno di inizio lavoro settimanale per la Fermana che si è ritrovata al Firmum Village come da programma per le prime due sedute settimanali, prima di spostarsi domani e venerdì alla Cops mentre la rifinitura come sempre si svolgerà al Bruno Recchioni prima del match di domenica contro la sorpresa Fossombrone. C’era attesa per conoscere la situazione al ritorno in campo soprattutto per quello che riguarda l’infermeria, molto affollata per la gara con il Roma City ma che ora si avvia a svuotarsi sempre di più. Il punto della situazione è stato fatto da Marco Minnucci. "Preoccupava Romizi uscito per un affatticamento muscolare, per questo è stato fatto un esame strumentale che oltre al sovraccarico non ha rilevato nulla. Ora fisioterapia e lavoro a parte nei primi giorni della settimana. Esami strumentali anche per Bianchimano, Karkalis e Palmucci: il loro percorso sta andando bene, in settimana verrà aumentato il lavoro dopo la corsetta di ieri e verranno monitorati giornalmente. Per quello che riguarda Diouane esami la prossima settimana perchè situazione un po’ più grave e dunque da monitorare mentre Polanco da oggi (ieri, ndr) è stato inserito in gruppo". Si valuterà dunque in settimana l’evoluzione degli eventi soprattutto per i due big Bianchimano e Karkalis il cui rientro è importante soprattutto per aumentare il tasso di esperienza e pericolosità, anche offensiva, della Fermana. Tutto questo anche se domenica la squadra ha messo in campo una prestazione importante e forse l’unico neo o meglio, l’unico dubbio era quella sostituzione di Romizi per il problema fisico che aveva fatto tremare un po’ tutti. Scongiurate lesioni come da report medico, ecco che il capitano al suo posto è una garanzia fondamentale per la Fermana che si prepara ad affrontare la vera rivelazione di questo campionato, ovvero il Fossombrone. Sarà una gara speciale proprio per mister Dario Bolzan che a Fossombrone ha giocato nel 2009-2010: erano i tempi del Bikkembergs Fossombrone, di una squadra che faceva notizia in campo e anche fuori con copertine patinate e servizi giornalistici anche di altissimo livello. In campo Bolzan e compagni, inseriti nell’allora girone D con toscane ed emiliane, (quell’anno le marchigiane furono divise in due gironi differenti, ndr) chiusero al terzo posto e furono eliminati ai play-off niente di meno che dal Pisa, arrivando di fatto ad un passio dal clamoroso salto nel professionismo.

Roberto Cruciani