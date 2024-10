"Fermignanese con il passo giusto"

Nel campionato di Promozione c’è da registrare il tentativo di fuga della Fermignanese che ha portato da 1 a 3 i punti di vantaggio sulle principali inseguitrici. Siamo ancora alla settima giornata e la strada da percorrere è lunga, nel frattempo tra la vetta e la coda dove staziona il Sassoferrato Genga la differenza è di 13 punti.

I numeri. L’ultimo turno ha partorito 5 vittorie (3 casalinghe) e 3 pareggi (solo uno a reti inviolate). La Biagio Nazzaro ha incamerato la seconda vittoria consecutiva. La Vigor Castelfidardo che era partita male (3 sconfitte consecutive) nelle ultime quattro gare ha messo in cascina 8 punti. Non hanno mai perso la Fermignanese, la Jesina e il Vismara. Sabato il Lunano ha registrato la quarta sconfitta consecutiva.

I nuovi mister. Tra sabato e domenica scorsa hanno esordito 3 nuovi mister. A Lunano il cambio (via Renzi al suo posto Manfredini) per il momento non è servito vista la sconfitta casalinga contro l’Appignanese, che non aveva mai vinto. La settimana scorsa era cambiata anche la panchina del Sassoferrato Genga (via Belisario Favorini al suo posto Samuele Gobbi) ma anche qui niente di nuovo in fatto di punti (sconfitta casalinga contro la Biagio Nazzaro). Chi invece ha incamerato i 3 punti (contro il Tavullia Valfoglia) è il neo mister della Jesina, il fanese Mirco Omiccioli che ha rilevato Igor Giorgini. "Al di là che il risultato sia stato largo – dice Omiccioli – abbiamo sofferto tanto soprattutto nei primi 20 minuti dove il Tavullia ci ha aggredito alto, noi invece cambiando modulo di gioco inizialmente eravamo spaesati. Poi, sbloccato il risultato ci siamo sciolti. Dobbiamo lavorare ancora tanto per fare un campionato da protagonisti in un torneo molto equilibrato".

La capolista. La quinta vittoria stagionale della Fermignanese è arrivata contro il Barbara. "È stata una bella partita e una prestazione importante – commenta il trainer dei lanieri Simone Pazzaglia – una vittoria fortemente voluta dai ragazzi che dopo aver creato tante occasioni e non aver concesso praticamente niente agli avversari, hanno continuato a spingere fino a trovare il gol con una grande giocata di Lucciarini. Dobbiamo essere contenti e goderci questo buon inizio di campionato, continuando ad allenarci bene come stanno facendo i ragazzi, cercando però di migliorare quelle situazioni dove potevamo fare meglio".

Il derby tra Sant’Orso-Vismara ha partorito un pareggio. "In un campo difficile come quello di S.Orso – spiega il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – i ragazzi hanno fatto una buona gara con personalità e carattere nonostante l’inferiorità numerica da inizio secondo tempo. Quindi un risultato positivo che accogliamo con soddisfazione". Il S.Orso dopo le prime 3 sconfitte ha messo in cascina 3 vittorie e il pareggio di sabato. Pari e patta anche nell’altro derby tra Gabicce Gradara-Pergolese. Dice il tecnico Nicola Capobianco: "La prestazione c’è stata, abbiamo prodotto almeno tre palle gol al cospetto di una squadra di valore, anche a tu per tu con il portiere, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo essere più decisi, ma la squadra gioca e crea. Sono fiducioso". Il portiere Federico Andreani aggiunge: "Il punto ci sta stretto a fronte di una partita in cui abbiamo dato tutto mettendo alla frusta la Pergolese e creando buone occasioni. Dobbiamo lavorare per fare un salto di qualità, la trasferta contro il Valfoglia Tavullia può essere la partita della svolta". La squadra della settimana. 1)Bottaluscio (Biagio Nazzaro), 2)Semprini (Gabicce Gradara), 3) Magi (Vigor Castelfidardo), 4)Montanari (Villa San Martino), 5)Codignola (Lunano), 6)Del Pivo (Vismara), 7) Carbonari (Pergolese), 8)Lucciarini (Fermignanese), 9)Cordella (Jesina), 10)Muratori (Sant’Orso), 11)Jayed (Appignanese). All. Simone Pazzaglia (Fermignanese). Arbitro Pigliacampo di Pesaro (Gabicce Gradara- Pergolese).

Amedeo Pisciolini