Fermignanese d’assalto

Oggi (6ª di ritorno) in Promozione sei anticipi.

Atletico Mondolfo Marotta-Castelfrettese. Scontro diretto tra penultime. Il Mondolfo Marotta è senza Gregorini e Montesi, in forse Scrosta. Si gioca alle ore 15 al Comunale ‘Longarini-Lucchetti’ di Mondolfo. Arbitro Bardi di Macerata.

Portuali Calcio Ancona-Valfoglia. Il dg ospite Andrea Rossi presenta la gara: "Partita molto difficile, da interpretare con la massima concentrazione e giusta mentalità. I Portuali hanno valori in tutti i reparti, hanno disputato una finale playoff e proveranno a ripetersii". Si scende in campo al Comunale "S.Giuliani Torrette" di Ancona alle 14,30. Arbitro Francesco Uncini di Jesi.

Fermignanese-S.Orso. Silvio Cerpolini, diesse del Fermignano, presenta il derby: "Ad Osimo Stazione abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra ben organizzata e con ottimi valori in campo. Non è mai semplice giocare in quel terreno di gioco, ma i nostri uomini sono riusciti a fare un’ottima prestazione, che ci ha portato 3 punti importanti. Ora siamo concentrati sulla partita in casa contro il Sant’Orso, la favorita per il testa a testa fino la fine con il Fabriano. Mister Fulgini ha superato il momento di difficoltà ed ha fatto 9 punti sulle ultime 4 partite con 6 gol fatti e 3 subiti. La società ed il bacino di Fano meritano sicuramente l’Eccellenza, anche se il campo da gioco nella stagione invernale non è idoneo, cosa che li ha penalizzati molto anche quest’anno, con una squadra tecnica con giocatori di categoria superiore come Muratori, Lucchetti, De Angelis, Bastianoni. Puntiamo su compattezza e fase difensiva". Dice il tecnico del Sant’Orso Pierangelo FulginI: "Test veramente impegnativo, la Fermignanese ha ottimi elementi e obiettivi ambiziosi". Calcio di inizio al comunale principale di Fermignano ore 15. Arbitro Tarli di Ascoli Piceno.

Villa San Martino-Osimostazione. "Dobbiamo rifarci subito – dice il ds del Villa San Martino Luca Bocci – come contro il Gabicce sarà uno scontro diretto importante, all’andata abbiamo buttato la partita nell’approccio, ma poi è stata una delle migliori giocate fino ad ora, speriamo di replicarla". Si gioca al Comunale Muraglia di Pesaro alle ore 14,30. ArbitroLombi di Macerata.

Vismara-Gabicce Gradara. Dopo due successi di fila contro MondolfoMarotta (in trasferta) e Villa San Martino (in casa), il Gabicce Gradara cerca il tris in un altro scontro diretto. "Per noi è una sorta di terzo playout in poche giornate, prima il MondolfoMarotta, poi il Villa San Martino e adesso il Vismara – dice il mister del Gabicce Bebo Angelini –. L’avversario è organizzato, ha giocatori pericolosi in attacco come l’ex Montecchio Rossi, Renzi e Pagnini, e si è sempre giocato tutte le partite. Se poi non riusciremo a fare bottino pieno accetteremo il risultato del campo. La cosa importante è dare continuità. Guai comunque pensare che sia facile in quanto affrontiamo l’ultima della classe". Si gioca allo Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro alle ore 18,30. Arbitro Pasqualini di Macerata. Marina Calcio-Barbara Monserra. Qui si gioca alle ore 15 al Comunale ‘Le Fornaci’ Marina (Montemarciano).

Domani si giocano Biagio Nazzaro-Moie Vallesina e Fabriano Cerreto-Pergolese. In Eccellenza oggi si gioca (ore 15) l’anticipo Atletico Azzurra Colli- Maceratese.

Amedeo Pisciolini