Fermignanese e Jesina ancora capoliste

FERMIGNANESE1TAVULLIA VALFOGLIA0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi, Garota (10’ st Cantucci), Lucciarini (14’ st Bozzi), L. Fraternali, Patrignani, Surano (30’ st Saidykhan). All. Pazzaglia.

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Pizzagalli, Marcolini, Passeri (33’ st Pagniello), Principi, Sgaggi (29’ st Cesarini), Morelli (22’ st Baldelli), Cirulli, Giunchetti (40’, st Sensoli), Sciamanna (1’ st Ferrini). All.Arcangeli.

Arbitro: Denti di Pesaro.Rete: 50’ st L. Fraternali (rig.)

Vince la Fermignanese in pieno recupero. Partono bene i locali e al 24’ Labate ci prova su punizione ma Arcangeli blocca. Un minuto più tardi Surano sfiora il palo. Brivido al 30’ in area locale, Giunchetti per poco non riesce a deviare in rete un cross. Occasione clamorosa per la Fermignanese al 35’, con Patrignani che devia sul palo a porta sguarnita un cross di Labate. In avvio di ripresa L. Fraternali approfitta di un regalo della difesa e calcia a pochi passi dal portiere ma viene murato. Poi Santi salva un gol fatto, rimontando Cirulli che aveva saltato Marcantognini e avrebbe segnato a porta vuota. La Fermignanese spinge. Nel finale Marcantognini è miracoloso in uscita. Al 49’ Bozzi ha sui piedi la palla del vantaggio ma Arcangeli si supera. La Fermignanese ci crede e all’ultimo assalto Cantucci viene steso in area. Dagli 11 metri L. Fraternali è glaciale e scaglia sotto l’incrocio un pallone che vale una stagione.