Festa al Chiavacci. Valentini:: "Nessuna paura di sognare»

"Se mi guardo indietro sono molto orgoglioso di quanto abbiamo fatto in tutti questi anni, ma la testa e le ambizioni devono sempre essere proiettate in avanti. Spero che questa sia una stagione di svolta per tutta la società". Emozione, trasporto, visione. Tre elementi che non mancano nelle parole di Carmine Valentini, presidente della Zenith Prato, che ieri sera ha celebrato in grande stile la consueta serata di presentazione di tutte le squadre del settore calcio, delle attività della sezione padel e della nuovissima sezione Accademia Danza. In un "Chiavacci" gremito di pubblico e tirato a lucido per l’occasione hanno fatto la loro sfilata per farsi conoscere dai tifosi locali tutte le formazioni che saranno protagoniste nella stagione calcistica 2024-2025. Prima passerella per la scuola calcio: Piccoli Amici 2018-’19, Primi Calci 2016-’17, Pulcini 2014-’15, Esordienti 2012-’13. Poi il settore giovanile: Giovanissimi B e Giovanissimi regionali, Allievi B e Allievi regionali. Poi ancora tutte le squadre della sezione femminile, in partnership con l’Empoli Calcio, cioè i gruppi Under 12, Under 15, Under 17, Under 19 e la prima squadra in Promozione. Poi ancora la formazione Juniores Nazionali e, infine, la prima squadra che per la prima volta nella storia dei colori bluamaranto milita nel campionato di serie D. "Quello che sta iniziando deve essere un anno sportivo di rilancio del settore giovanile targato Zenith Prato e al tempo stesso una stagione nella quale la società deve capire e saper vivere una nuova dimensione, anche grazie alla prima squadra, che poi ci faccia aspirare ad altri progetti ambiziosi per il futuro –ha chiosato Valentini -. Intanto godiamoci questa meravigliosa esperienza con la consapevolezza di poter fare bene per centrare quelli che sono i nostri obiettivi, in serie D come nelle varie categorie giovanili e femminili. Forza Zenith Prato".

L. M.