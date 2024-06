Festa di fine stagione per la Pro Soccer Lab nel segno di fair play, sportività e rispetto

Fair play, sportività e rispetto: questi i valori festeggiati nella chiusura dell’anno alla Pro Soccer Lab. La festa di fine stagione al centro sportivo Casamorino è stata proprio l’occasione per riunire tutti i ragazzi e i bambini, che hanno giocato dentro e fuori dai campi per tutto il pomeriggio, ma anche di dar modo ai genitori, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti gli altri collaboratori della società di festeggiare insieme un percorso destinato a crescere sempre più. Oltre 60 tornei, 25 tra attività e camp, 15 incontri clinic, 11 campionati e oltre 10 progetti nell’ultimo anno sportivo della Pro soccer lab che hanno fatto fare l’ennesimo passo avanti alla società sportiva neroverde. Tutto questo grazie a uno staff di grande qualità che lavora con dedizione e impegno. Perché il progetto della Pro Soccer non si limita semplicemente alla scuola calcio, ma nasce da un’idea, un pensiero, che gli stessi bambini, così come i giocatori e i membri dello staff non hanno solo sposato ma sentono loro".