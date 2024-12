Fezzanese, arriva Antezza. Esperienza a centrocampo

Continua la campagna di rafforzamento della Fezzanese: dopo l’arrivo di Mamadou Bara Ngom, la società verde ha ingaggiato anche l’esperto centrocampista Stefano Antezza, classe 1996, che potrà mettere a disposizione della rosa esperienza e duttilità tattica, che gli consente di giocare in vari ruoli. Antezza ha un passato importante avendo giocato nelle giovanili di Juventus e Spezia, per poi giocare molti anni sia in C e in D con varie società tra cui Como, Viterbese, Sudtirol, Renate e Trapani. Ngom e Antezza faranno il loro esordio in maglia verde oggi alle 14.30 al ’Buon Riposo’ di Seravezza nell’importantissimo scontro diretto per la salvezza al San Donato Tavarnelle: continua quindi “l’esilio“ della Fezzanese in Versilia, vista l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana dove non sarebbe possibile aprire gli spalti al pubblico. L’undici fiorentino attualmente è terzultimo con nove punti di vantaggio sul team di Fezzano, ultimo, che in caso di vittoria si rilancerebbe in classifica portandosi a sei lunghezze dai rivali ed iniziando così la grande rimonta che dovrebbe riportarlo in zona play-out.

La situazione dei ragazzi di Alberto Ruvo è difficile ma c’è tutto il tempo per recuperare : terreno l’ambiente fezzanoto ci crede ed in particolar modo il mister, i giocatori, i tifosi e soprattutto la società che sta appunto intervenendo sul mercato per cercare di raggiungere tale obiettivo. Il tutto sperando che anche la ’dea bendata’ dia una mano in quanto la squadra in questa sfortunata stagione è stata bersagliata da numerosi infortuni, che l’hanno privata di giocatori importanti condizionandone il rendimento. La Fezzanese arriva alla sfida odierna varicata a mille dal pareggio ottenuto domenica scorsa sul difficile campo del Montevarchi. Oggi l’occasione per dare seguito a quel risultato positivo e fare un ulteriore passo in avanti.

Paolo Gaeta