Fezzanese beffata, la salvezza è più difficile. L’Ostia Mare di De Rossi passa all’ultimo minuto

Fezzanese

0

Ostia Mare Lido

1

FEZZANESE: Pucci, Masi, Martera (78’ Salvetti), Nicolini, D’Alessandro, Scieuzo (60’ Cantatore), Campana (78’ Loffredo), Benassi, Beccarelli (91’ Cristodaro), Lunghi, Mariotti (60’ Fiori L.). (A disp. Agolli, Gentili, Giampieri, Remedi). All. Gatti.

OSTIA MARE LIDO: Morlupo, Cabella (58’ Peres), Pinna, Frosali, Camilli (64’ Persichini), Lazzeri, Kouko (91’ Checchi), Rasi, Proietti (58’ Marrali), Mbaye (71’ Mercuri), Pontillo. (A disp. Calabrese, Sacko, De Crescenzo, Tugulschi). All. Minincleri.

Arbitro: Cipriano di Torino (assistenti Sperati di Nichelino e Merlina di Chivasso).

Reti: 90’ Mercuri.

SERAVEZZA – Una Fezzanese in formazione rimaneggiata perde 1-0 a Seravezza con l’Ostia Mare, subendo il gol decisivo all’ultimo minuto. La compagine di Andrea Gatti pur priva di ben sei titolari (Cesarini, Bruccini e di Antezza, Bechini, Stradini e Sacchelli) ha retto bene il confronto nel primo tempo per poi subire nella ripresa la superiorità dei laziali. Presente alla partita l’ex campione del mondo a Germania 2006 e capitano della Roma Daniele De Rossi, da pochi mesi nuovo presidente dell’Ostia Mare. Si interrompe così la serie positiva dei fezzanoti dopo 7 risulti utili consecutivi, con una sconfitta che purtroppo li avvicina alla retrocessione diretta: a 6 giornate dalla fine della regular season i verdi sono ultimi e vedono aumentare il divario dalle immediate inseguitrici, salito a 5 punti dal Flaminia e 8 da Trestina e Terranuova Traiana. Il gol partita come detto proprio al 90’ da un pallonetto da posizione defilata del neoentrato Mercuri. In precedenza al 13’ Camilli smarca Lazzeri che da buona posizione calcia sull’esterno della rete. Al 33’ bello spunto di Camilli ma Pucci è attento. Al 42’ provvidenziale respinta di Masi su colpo di testa ravvicinato di Camilli su cross di Kouko.

Al 50’ Nicolini dal limite calcia a lato. Al 59’ Camilli calcia sul palo, da pochi passi, riprendendo una respinta di Masi che al 65’ è provvidenziale respingendo sulla linea un colpo di testa di Rasi su cross di Kouko. Al 67’ Pinna colpisce la traversa di testa su cross sempre di Kouko. Poco dopo al 69’ un gran tiro dalla distanza di Beccarelli sfiora il palo. All’80’ Pucci è bravo a respingere il tiro al volo di Persichini su lancio di Kouko. All’85’ ancora Persichini fallisce una ghiotta occasione calciando fuori riprendendo una respinta di Pucci su precedente tiro di Rasi. All’87’ una potente conclusione di Mercuri esce di poco alta.

Paolo Gaeta