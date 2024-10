Fezzanese, caccia ai punti. A Foligno con tanta fiducia

Dopo due sconfitte consecutive la Fezzanese è decisa a tornare a fare punti nel primo turno infrasettimanale di serie D valevole per l’8ª giornata. Oggi alle 15 i verdi saranno di scena sul difficile campo del Fulgens Foligno, sesto posto in classifica (arbitra Zito di Rossano, assistenti Casula di Carbonia e Serusi di Oristano). I fezzanoti dopo il ko con il Follonica Gavorrano sono scivolati da soli all’ultimo posto: un risultato comunque bugiardo in quanto la compagine di Rolla ha giocato alla pari con i forti avversari mettendoli in seria difficoltà e fallendo un rigore con Bruccini l’occasione per pareggiare i conti come avrebbe meritato. "E’ stata una bella partita – sottolinea in tal senso il tecnico dei verdi Cristiano Rolla – le due squadre hanno giocato a viso aperto. Conoscevamo la forza del Follonica Gavorrano ed il risultato è ingiusto per quello che hanno fatto i ragazzi, la prestazione è stata ottima e anche il pareggio ci poteva stare stretto. La Fezzanese sta crescendo veramente tanto, sapevamo che il Follonica veniva da un buon momento ma non ci siamo intimoriti abbiamo fatto la nostra partita creando tanto e questo fa ben sperare: con prestazioni come questa penso che se si continua così poi sarà difficile non fare punti.

Vedo un bel gruppo che lavora sempre a mille soprattutto durante la settimana e che di partita in partita cresce e quindi la fiducia che ho in questa squadra è veramente alta". Fezzanese che continua ad essere falcidiata dalle assenze mancavano nell’ordine Cesarini, Nicolini, Fiori, Bordin, Mulattieri, Sacchelli e Galloro sperando che qualcuno possa recuperare per la gara odierna. Le altre partite della giornata sono: Figline-Grosseto, Flaminia-Orvietana, Follonica Gavorrano-Sporting Trestina, Livorno-Montevarchi, Poggibonsi-Siena, Sangiovannese-Ostia Mare Lido, Seravezza Pozzi-Ghiviborgo, Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle.

Paolo Gaeta