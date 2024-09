Fezzanese dice subito addio alla Coppa Italia. Resiste in 9 alla Lavagnese ma perde ai rigori

Lavagnese

5

Fezzanese

4

(1-1, dopo i rigori)

LAVAGNESE: Raspa, Masini, Lupinacci, Attuoni (82’ Garibotto), Oneto, Giammarresi (73’ Ghigliotti), Marianelli (52’ Banfi), Romanengo, Cardellino, Lombardi, Mutton. (A disp. Gragnoli, Garbarino, Nannetti, Pozzi, Sanguineti, Petitti). All. Roselli.

FEZZANESE: Pucci, Giampieri (52’ Loffredo), Gabelli, Del Bello, D’Alessandro, Selimi, Smecca (55’ Campana), Nicolini (76’ Beccarelli), Cantatore (55’ Geraci), Mulattieri, Sacchelli (68’ Galloro). (A disp. Calò, Salvetti, Cristodaro, Scieuzo). All. Rolla.

Arbitro: Moro di Novi Ligure (Fumagallo di Novara e Mariut di Asti).

Reti: 6’ Del Bello, 84’ Mutton.

Sequenza rigori: Geraci (parato), Lombardi (gol), Loffredo (gol), Cardellino (palo), Beccarelli (gol), Mutton (gol), Gabelli (traversa), Oneto (gol), Campana (gol), Banfi (gol).

Note: espulsi al 33’ Del Bello, al 63’ Mulattieri e al 78’ Nicolini dalla panchina della Fezzanese.

LAVAGNA – La Fezzanese va vicina all’impresa ma deve dire addio alla Coppa Italia di serie D, non senza recriminazioni. Nel match perso a Lavagna ai rigori, i verdi sono infatti costretti a giocare buona parte della partita in nove a causa di due espulsioni, subendo il gol del pareggio soltanto nel finale dopo essere passati in vantaggio. Il team di Cristiano Rolla era anche in formazione rimaneggiata per l’assenza di Bruccini, Lunghi, Roncarà, Stradini e Fiori.

Ottima comunque nel complesso la prova dei verdi sul piano difensivo, della concentrazione, della determinazione e dell’impegno. Fezzanoti subito in vantaggio al 6’ con Del Bello che riprende una corta respinta di Raspa su colpo di testa di Sacchelli su punizione di Mulattieri. Al 9’ Lombardi su calcio piazzato tira di poco alto. Al 19’ un tiro-cross di Lupinacci è respino in corner da Pucci. Dall’angolo di Lombardi un colpo di testa di Romanengo è respinto da D’Alessandro pochi metri prima della porta. Al 33’ verdi in dieci in quanto Del Bello commette fallo fuori area sul lanciato a rete Cardellino liberato da un errore difensivo ospite. Dalla susseguente punizione Lombardi coglie la traversa. Al 48’ Giampieri dalla distanza impegna Raspa. Al 63’ Fezzanese in nove in quanto viene espulso Mulattieri che probabilmente dice qualcosa di troppo all’arbitro. Al 72’ Mutton spreca da buona posizione. All’84’ i bianconeri locali pareggiano: Pucci devia in corner un colpo di testa di Cardellino. Dal corner susseguente di Lombardi ancora Cardellino di testa impegna Pucci e Mutton segna in tap-in. All’87’ Banfi con un bel tiro a girare calcia di poco alto. Al 96’ doppia miracolosa parata di Pucci su tiri ravvicinati e a botta sicura di Lombardi e Banfi. La partita termina sull’1-1 e si decide pertanto la qualificazione ai rigori, dove vince la Lavagnese.

Paolo Gaeta