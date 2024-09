Fezzanese fermata dal maltempo. Allerta arancione, salta il debutto

Prima la beffa dello stadio inagibile (e la partita da giocare a porte chiuse), poi lo stop definitivo per maltempo. Inizia con un rinvio la stagione della Fezzanese che era attesa oggi al debutto nel girone E di Serie D. L’arrivo del maltempo su tutta la provincia (e la regione) ha portato la Protezione civile ad emettere un’allerta meteo arancione, che passerà a gialla dalle 16, quindi dopo l’orario di inizio del match. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli come da protocollo, con un’ordinanza ha chiuso tutto gli impianti sportivi comunali, compreso ovviamente il ‘Miro Luperi’ dove i fezzanoti alle 15 avrebbero dovuto affrontare il Seravezza. Tutti a casa quindi, con la data del recupero già fissata per mercoledì 11 alle 16 sempre al ’Luperi’. Da parte sua mister Cristiano Rolla alla vigilia era fiducioso per il match. "Arriviamo a questo primo appuntamento con grande entusiasmo, la squadra sta bene e in questo mese ha fatto grandi passi in avanti poi sarà il campo a dire se abbiamo lavorato bene. Da parte mia c’è grande fiducia in questo gruppo. Il Seravezza è una squadra di categoria che in questi anni ha dimostrato grandi valori collocandosi tra le grandi in questo temibile girone, cambiando molto rispetto alla scorsa stagione ma le potenzialità sono molte con giocatori veramente importanti". Per quanto riguarda la disputa a porte chiuse "la società si sta muovendo per garantire ai nostri tifosi di vedere al più presto i propri ragazzi, sono comunque molto fiducioso e spero che si risolva il tutto il prima possibile". Le parole del mister dimostrano le difficoltà che i verdi dovranno affrontare contro i versiliesi nelle cui fila milita un fezzanoto, l’attaccante Lorenzo Lepri. Team di Fezzano che ha comunque alcuni giocatori infortunati nell’ordine il più rappresentativo l’ex professionista Bruccini, quindi Lunghi, Stradini, Roncarà e Fiori.

Intanto la società verde si sta muovendo per rinforzare la rosa dei calciatori da mettere a disposizione di mister Rolla, l’ingaggio dell’ex professionista ed ex aquilotto Alessandro Cesarini si avvicina sempre di più ed è prossimo all’ufficialità. Annunciato invece ieri l’acquisto dell’attaccante esterno, classe 2003, Filippo Scieuzo. Per lui si tratta di un ritorno. "Sono felice di avere nuovamente la possibilità di vestire la maglia verde. Ringrazio la società per questa nuova opportunità e darò tutto per ripagare la fiducia. Forza verdi".

Paolo Gaeta