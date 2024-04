Fezzanese, festa rovinata. Il Gozzano passa al ’Luperi’

Fezzanese

1

Gozzano

2

FEZZANESE: Salvalaggio (67’ Gaggini), Guelfi, Bianchi A. (57’ Del Bello), Gabelli (71’ Giampieri), Santeramo, Cecchetti (63’ Cantatore), Zarrouki, Bruccini, Lunghi, Baudi, Scieuzo (57’ Mariotti). (A disp. Banti, Lazzoni, Beccarelli, Stradini). All. Rolla.

GOZZANO: Vagge, Pennati, Rao (76’ Di Giovanni), Graziano, Capellupo, Fragomeni (76’ Cento), Schimmenti, Ferrari R., Infantino (47’ Ferrari E.), Dalmasso, Lettieri (84’ Kolpachkov). (A disp. Stangoni, Gemelli. Piraccini, Di Paola, Bianchi N.). All. Espinal.

Arbitro: Schmid di Rovereto (assistenti Orlando di Modena e Melnychuk di Bologna).

Reti: 32’ (rig.) Capellupo, 62’ Schimmenti, 87’ (rig.) Santeramo.

SARZANA – Si interrompe dopo sette risultati utili consecutivi la serie positiva della Fezzanese, che perde 2-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Gozzano, nell’ultima partita casalinga della stagione. La vittoria consente ai piemontesi di raggiungere la salvezza matematica. I fezzanoti recriminano su un gol annullato a Baudi (nella foto) per un fuorigioco apparso dubbio. Verdi subito pericolosi al 4’ con Baudi che con un pallonetto mette di poco alto. All’11’ ancora Baudi su punizione da posizione defilata chiama Vagge alla difficile respinta.

Al 29’ e al 47’ Schimmenti impegna due volte Salvalaggio. Al 32’ ospiti in vantaggio con Capellupo su rigore assegnato per fallo di Guelfi su Infantino. Al 46’ Zarrouki calcia alto da buona posizione. Al 51’ tiro-cross del neoentrato Edoardo Ferrari che Salvalaggio devia. Al 59’ l’episodio del gol annullato a Baudi per fuorigioco. Dal possibile 1-1 si passa di lì a poco allo 0-2 quando Schimmenti va via in velocità e raddoppia con un preciso rasoterra. Al 67’ scende in campo nella Fezzanese il portiere classe 2005 Gaggini, all’esordio in serie D. Al 73’ Giampieri serve Mariotti che da sottomisura impegna Vagge. All’83’ gran tiro di Guelfi di poco alto. All’87’ accorcia le distanze Santeramo su rigore. All’89’ Schimmenti con un pallonetto mette di poco alto.

Paolo Gaeta