Fezzanese, la sconfitta arriva dal dischetto. Bruccini sbaglia, Lo Sicco no: è ultimo posto

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli, Masi T., D’Alessandro, Selimi (87’ Smecca), Campana (67’ Giampieri), Cantatore, Lunghi (91’ Del Bello), Bruccini, Scieuzo. A disp. Andreoli, Martera, Stradini, Beccarelli, Loffredo, Cristodaro. All. Rolla.

FOLLONICA GAVORRANO: Manrrique, Pignat, Brunetti, Dagata, Zini (59’ Grifoni), Scartoni (67’ Morgantini), Tatti, Lo Sicco, Marino, Kernezo (70’ Cellai), D’Este (70’ Pino). A disp. Romano, Masini, Souare, Scartabelli, Cret Cattalin. All. Masi M.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore (assistenti Felis di Torino e Mandarino di Alba Bra).

Reti: 8’ Cantatore, 11’ (rig.) e 30’ (rig.) Lo Sicco.

SERAVEZZA – Sconfitta di rigore per la Fezzanese che perde 2-1 l’anticipo della settima giornata del girone E di serie D giocato a Seravezza, vista l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Una partita equilibrata è decisa da due episodi dal dischetto: il Follonica Gavorrano ne realizza due che gli consentono di ribaltare l’iniziale vantaggio dei fezzanoti, che invece falliscono un penalty.

I ragazzi di Cristiano Rolla (privi di Cesarini, Nicolini, Fiori, Bordin, Mulattieri, Sacchelli e Galloro) scivolano così all’ultimo posto in graduatoria, scavalcati dal San Donato Tavarnelle vittorioso 1-0 sulla Sangiovannese. La prima emozione al 6’ con Dagata che sfiora l’autogol deviando sul proprio palo un cross di Gabelli. Poco dopo all’8’ verdi di casa in vantaggio con Cantatore di testa su cross di Scieuzo. Tre minuti dopo i maremmani pareggiano con Lo Sicco che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo in area di D’Alessandro su D’Este. Al 13’ Lunghi ruba palla e serve Scieuzo che da buona posizione calcia alto. Al 23’ Bruccini su punizione impegna Manrrique.

Al 30’ gli ospiti ribaltano il risultato siglando il 2-1 sempre su rigore con Lo Sicco che fa doppietta, l’arbitro giudica falloso un contatto in area tra Salvetti e Kernezo. Al 37’ D’Este mette a lato di testa su cross di Kernezo. Al 58’ provvidenziale anticipo di Brunetti, da sottomisura, sullo smarcato Gabelli su bel cross di Scieuzo. Al 63’ bella parata di Manrrique su colpo di testa di Tommaso Masi su cross di Gabelli. Al 75’ la Fezzanese potrebbe pareggiare ma capitan Bruccini si fa parare un rigore, concesso per atterramento di Dagata ai danni di Salvetti. Al 78’ gran tiro di Scieuzo dal limite di poco alto. Inutile il forcing finale del team di Fezzano.

Paolo Gaeta