Fezzanese mastica amaro: "Resta solo la matematica"

Seconda sconfitta consecutiva per la Fezzanese che perde 2-0 a Grosseto con la quarta forza del girone. La compagine di Andrea Gatti regge il confronto per un’ora, poi resta in 10 per l’espulsione di Salvetti, va comunque vicina al gol che avrebbe potuto riaprire il confronto, ma è sfortunata colpendo una traversa con Mariotti.

A sole 5 giornate dalla fine la situazione di classifica per il team di Fezzano si fa sempre più complicata, con l’ultimo posto e otto punti da recuperare a Flaminia e Sporting Trestina. "Siamo stati in partita finchè è stato possibile – dice Gatti – poi con l’inferiorità numerica abbiamo perso un pò le distanze e l’equilibrio. Peccato per il primo gol per come l’abbiamo preso e per una serie di situazioni che non siamo riusciti a sfruttare. Premesso che giocare a Grosseto è molto difficile. Fino a che la matematica non ci condannerà noi lotteremo fino alla fine con tutte le forze che avremo. Ringrazio sempre i ragazzi, ma in particolar modo in questa occasione dato che hanno messo in campo uno spirito da premiare sono un gruppo meraviglioso e stiamo dando veramente tutto e poi alla fine tireremo le somme.

Purtroppo da un po’ di tempo a questa parte abbiamo diverse assenze importanti. Comunque abbiamo dei giovani molto validi ed interessanti, siamo partiti con cinque ’under’ nell’undici iniziale ed a mio avviso non hanno neanche sfigurato facendo un’ottima partita e chi è entrato ha fatto bene anche dopo. Peccato essere rimasti in 10, perchè in quel momento che stavamo spingendo un po’ di più".

Nella prossima giornata la Fezzanese riceverà a Seravezza domenica il Montevarchi con l’obbligo di vincere per continuare a sperare.

