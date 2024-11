"Fezzanese, non mollare"

"In questo momento per noi non è facile giocare, veniamo da una serie di risultati negativi. Con il Grosseto i ragazzi hanno fatto una prestazione orgogliosa, nel primo tempo probabilmente anche per la forza dell’avversario non siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gioco. Nel secondo tempo forse quando le squadre si sono un po’ allungate, abbiamo tirato fuori tutte le energie che tireremo fuori da qui alla fine del campionato". Con queste parole il vice presidente della Fezzanese Ivan Stradini fotografa il difficilissimo momento che sta attraversando la squadra, incappana nella settima sconfitta consecutiva, perdendo 2-1 con il Grosseto: un ko che la relega sempre più in fondo alla classifica con un distacco importante dalle altre concorrenti. Ma dalle parole di Stradini traspare anche la voglia di rivalsa, di reazione e soprattutto di determinazione da parte di tutto l’ambiente fezzanoto di risollevarsi e tentare un miracolo che è ancora possibile. "Anche se la classifica dice che in questo momento saremmo retrocessi – prosegue Stradini – noi come società, i ragazzi ed il mister lavoreremo per uscire da questa situazione che non è facile. Il valore dell’avversario ha pesato, bisogna darne atto anche nel primo tempo il Grosseto meritava qualcosa in più. Nel secondo tempo dopo il nostro 1-2 abbiamo provato non creando situazioni chiare però si avvertiva che c’era un pizzico di paura da parte del Grosseto di subire il gol del 2-2".

La società, il mister, i giocatori ed i tifosi credono e con lavoro, impegno, sofferenza e sacrificio si potrà recuperare tentando una risalita per cercare di raggiungere i playout. Non è il momento di fare tabelle-salvezza ma cercare di fare più punti possibili da qui alla fine del campionato, affrontando ogni partita come fosse quella decisiva senza guardare la classifica. A incominciare da domenica prossima a Montevarchi dove ovviamente sarà obbligatorio cercare di vincere per dare una svolta e ripartire per un nuovo inizio. Tornando alla gara di Seravezza, continua l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana, risultano decisive alcune ingenuità difensive costate due gol evitabili di cui il secondo segnato dell’ex di turno Addiego Mobilio. Non è bastato il gol di Cantatore nel finale, che ha dato la scossa alla squadra mettendo apprensione ai maremmani. Nella Fezzanese ha debuttato il neoacquisto Luca Mariotti proveniente dal Chieri.

Paolo Gaeta