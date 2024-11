Fezzanese, passo avanti: "Il pareggio ci dà fiducia"

Il pareggio conquistato a Montevarchi apre nuovi scenari per la Fezzanese: la compagine di Alberto Ruvo interrompe la serie di ben sette sconfitte consecutive, che l’avevano fatta precipitare all’ultimo posto in graduatoria staccata dalle altre concorrenti alla salvezza. Il risultato positivo dà fiducia a tutto l’ambiente e la speranza per cercare di risollevarsi in classifica, alla luce anche della bella prestazione offerta dalla squadra, pur in assenza degli elementi dotati di maggior esperienza e qualità (Bruccini in primis). Non solo: per la seconda volta in stagione i fezzanoti non hanno preso gol durante un match, così come era accaduto nell’unica vittoria fin qui conquistata (1-0 sul Figline). "Nel secondo tempo ci siamo un po’ tolti quell’alone di negatività che abbiamo in questo momento – commenta Ruvo – abbiamo rischiato qualcosina di più cercando di riuscire a sbloccare il risultato, potevamo perdere ma anche vincere con un po’ di precisione negli ultimi passaggi e nelle ripartenze che abbiamo avuto. Questo mi dà fiducia e ringrazio i ragazzi per aver dato una soddisfazione alla società che sta facendo grossi sacrifici ed è giusto che finalmente veda una squadra che ha un’anima ed un carattere, composta da solo giovani: il più vecchio in campo era del 1999, questo vuol dire che le motivazioni fanno la differenza".

Archiviato il pari di Montevarchi, la Fezzanese guarda al futuro con maggior fiducia. "Ora bisogna risalire la china, io sono arrivato tre settimane fa con questo intento altrimenti non avrei accettato l’incarico visto l’entusiasmo della società e la voglia di crederci in questa cosa anche se è difficile. E’ un campionato equilibrato, abbiamo perso le ultime due partite per 2-1, giocandocela sempre". Domenica la Fezzanese riceverà (sempre a ’Buon Riposo’ di Seravezza) il San Donato Tavarnelle in un importantissimo scontro diretto per la salvezza: la necessaria una vittoria per risalire la classifica.

Paolo Gaeta