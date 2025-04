Fezzanese sconfitta 3-1 dall'Aquila Montevarchi: terza caduta consecutiva in Serie D

Fezzanese 1 Aquila Montevarchi 3

FEZZANESE: Agolli, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro (68’ Corrado S.), Campana (46’ Mariotti), Benassi (76’ Martera), Scieuzo, Lunghi, Cantatore (64’ Giampieri), Fiori L. (73’ Remedi). (A disp. Mozzachiodi, Stradini, Carli, Ngom). All. Gatti.

AQUILA MONTEVARCHI: Conti, Ciofi (80’ Picchi), Bontempi (72’ Priore), Orlandi (68’ Boncompagni), Sesti, Farini, Martinelli, Vecchi, Artini, Saltalamacchia, Tommasini (61’ Galastri). (A disp. Testoni, Papini, Bigazzi, Casagni, Borgia). All. Rigucci.

Arbitro: Ambrosino di Nola (assistenti Chiaro di Busto Arsizio e Mastroianni di Mantova).

Reti: 7’ Tommasini, 35’ Orlandi, 74’ Farini, 76’ Mariotti.

SERAVEZZA – Troppe assenze per una rimaneggiata Fezzanese che perde 3-1 a Seravezza con l’Aquila Montevarchi nell’anticipo della 30ª giornata di Serie D. Per i fezzanoti è la terza sconfitta consecutiva che li avvicina alla retrocessione diretta. Eppure la prima occasione è verde al 5’ Cantatore smarca Leonardo Fiori che in diagonale impegna Conti. Due minuti dopo gli aretini passano in vantaggio con Tommasini da sottomisura che sfrutta un cross di Ciofi. Al 20’ Leonardo Fiori, servito da Scieuzo, spreca una ghiotta occasione a due passi dalla porta. Al 25’ Agolli, giovane portiere classe 2007 all’esordio in serie D come il suo compagno Samuele Corrado, para un colpo di testa di Bontempi su cross di Orlandi. Al 27’ ancora Agolli compie una doppia parata prima su tiro di Martinelli, su corner di Orlandi, e sulla ribattuta di testa di Martinelli. Al 35’ Orlandi raddoppia con un tiro dal limite. Al 43’ D’Alessandro manca la deviazione vincente, da pochi metri, liberato da una sponda di Cantatore su corner di Campana. Al 47’ Agolli è bravo a parare un tiro da sottomisura di Orlandi. Al 56’ e al 63’ ancora Agolli salva prima su colpo di testa di Farini su corner di Orlandi e poi sul lanciato Galastri. Al 74’ il tris di Farini di testa, su sponda di Martinelli, su corner di Orlandi. Al 76’ accorcia le distanze il neoentrato Mariotti su assist di Lunghi. Al 79’ sempre Mariotti sfiora la doppietta con un gran tiro dalla distanza. All’84’ Saltalamacchia impegna Agolli. All’88’ un tiro a botta sicura di Mariotti è respinto da un difensore rossoblù.

Paolo Gaeta