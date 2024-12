Fezzanese sconfitta con tante recriminazioni. Rigore non concesso, Orvietana fa suo il match

Fezzanese

0

Orvietana

1

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (87’ Stradini), Bechini (87’ Sacchelli), D’Alessandro, Giammaresi, Masi, Beccarelli (71’ Scieuzo), Bruccini, Ngom (46’ Mariotti), Lunghi, Loffredo (79’ Campana). (A disp. Calò, Martera, Selimi, Giampieri. All. Ruvo (squalificato) in panchina Leccese.

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Mauro, Ricci, Congiu, Paletta. Esposito (59’ Simic), Orchi, Coulibaly (68’ Sforza), Fabri (68’ Panattoni), Caon (82’ Marchegiani). All. Rizzo.

Arbitro: Duranti di Trento (assistenti Bonazza di Trento e Giannone di Arco Riva).

Marcatore: 30’ Caon.

SERAVEZZA – Sconfitta con tante recriminazioni per la Fezzanese battuta 1-0 a Seravezza dall’Orvietana nella 16ª di Serie D. Tante le proteste in casa fezzanota per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro (e apparsi evidente ai più), che avrebbe consentito ai verdi di pareggiare una brutta partita, giocata male da entrambe le contendenti. I ragazzi di Alberto Ruvo hanno sofferto moltissimo l’assenza a centrocampo di Cantatore e Nicolini, infortunati, che hanno costretto il mister a schierare il difensore D’Alessandro a metà campo.

Al debutto in maglia verde il neoacquisto Bechini. Si ferma così a tre partite la serie positiva della compagine fezzanota che resta all’ultimo posto in classifica. Eppure i verdi dopo soli 7’ si rendono pericolosi con Ngom che serve un’invitante palla a Beccarelli, preceduto però di un soffio da un difensore ospite. Al 12’ Pucci respinge una punizione di Orchi. Al 15’ annullato per fuorigioco un gol a Congiu, che aveva segnato da sottomisura su punizione di Orchi. Al 27’ Coulibaly mette a lato di testa di poco su lancio di Paletta. Al 30’ umbri in vantaggio con Caon che ribadisce in rete una respinta di Pucci sul rigore calciato dallo stesso attaccante umbro e assegnato per un un contatto in area di D’Alessandro su Paletta. Al 57’ grande parata di Pucci su tiro del solitario Mauro ben servito da Coulibaly. Al 65’ la Fezzanese reclama un rigore, quando Congiu devia con un braccio in area un cross di Beccarelli. L’arbitro però non interviene. All’80’ Pucci è reattivo a respingere un tiro a botta sicura di Sforza liberato da una sponda di Caon. Al 95’ in contropiede Sforza dopo un contatto con Pucci in area calcia a lato a porta vuota con gli ospiti che protestano chiedendo il penalty. Inutile per i verdi la costante proiezione offensiva esercitata in tutto il secondo tempo.

Paolo Gaeta