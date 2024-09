Fezzanese sfida da brividi. Arriva la corazzata Livorno

Una sorta di Davide contro Golia la sfida fra Fezzanese e Livorno di Serie D in programma oggi alle 15 allo stadio ’Buon Riposo’ di Seravezza (arbitra Colelli di Ostia Lido, assistenti Stotani di Viterbo e Rosati di Roma). Sfida fra tra un piccolo borgo marinaro e una squadra con trascorsi in A e coppe Europee. Il confronto si disputa in Versilia per permettere ai tifosi di assistere al match, in quanto al ’Luperi’ di Sarzana si può giocare solo a porte chiuse. Il team di Cristiano Rolla (nella foto) recupera Galloro che ha scontato la giornata di squalifica, ma dovrebbero mancare ancora degli infortunati Cesarini, Roncarà, Fiori e Scieuzo. Proprio la mancanza dell’ex di turno Cesarini è un’assenza pesantissima per la Fezzanese. "Sto lavorando molto per cercare di tornare in campo il prima possibile – dice Cesarini – Purtroppo ci sono state delle complicazioni che hanno rallentato la mia ripresa. Quando tornerò in campo? Personalmente spero presto ma ci vorrà ancora un mese. La Fezzanese lavora da grande con passione e competenza. Nonostante avessi avuto delle offerte da società importanti, ho scelto Fezzano perchè ho trovato prima di tutto una grande umanità da parte del presidente e di tutti i dirigenti. Nel mio momento buio, mi sono stati vicini quotidianamente e questo mi ha colpito molto". La Fezzanese dovrà fare la partita perfetta per far risultato soprattutto sul piano difensivo dato che per il momento è la peggior difesa del girone avendo subito cinque gol in due partite. Il Livorno ha un attacco importante, con il centravanti Dionisi che ha militato anche in A ed B e ha già segnato due gol. Le altre partite della giornata: Montevarchi-Ghiviborgo, Foligno-Figline, Follonica Gavorrano-Sangiovannese, Grosseto-Poggibonsi, Ostia Mare Lido-Seravezza Pozzi, San Donato Tavarnelle-Orvietana, Siena-Flaminia, Sporting Trestina-Terranuova Traiana.

Paolo Gaeta