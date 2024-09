Fezzanese sfiora l’impresa con la ’big’ Livorno. Vantaggio di Bruccini, sconfitta beffa nel finale

Fezzanese

1

Livorno

2

FEZZANESE: Pucci, Del Bello, Gabelli (87’ Campana), Selimi, D’Alessandro, Nicolini, Loffredo, Cantatore (46’ Beccarelli), Geraci (63’ Lunghi), Bruccini, Sacchelli (74’ Galloro). A disp. Andreoli, Salvetti, Stradini, Giampieri, Mulattieri. All. Rolla.

LIVORNO: Tani, Calvosa, D’Ancona (60’ Bellini), Hamlili (72’ Regoli), Risaliti, Brenna, Ndoye (9’ Marinari), Currarino (63’ Frati), Rossetti, Russo (46’ Dionisi), Capparella. A disp. Cardelli, Arcuri, Lucci, Parente. All. Indiani.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido (assistenti Stotani di Viterbo e Rosati di Roma 2).

Reti: 47’ pt Bruccini, 71’ Dionisi, 86’ Rossetti.

Note: espulsi al 37’ Nicolini e al 48’ Loffredo.

SERAVEZZA - Un’ottima Fezzanese sfiora l’impresa con il blasonato Livorno perdendo per 2-1 nel finale ridotta in 9 per le espulsioni di Nicolini e Loffredo. Ottima prova collettiva della compagine di Rolla che, pur in inferiorità numerica, si è portata in vantaggio mettendo in difficoltà un avversario fortissimo seguito da un notevole numero di tifosi accorsi al ’Buon Riposo’ di Seravezza.

La prima emozione all’11’ con Rossetti, smarcato da Russo, che calcia a botta sicura ma Pucci è miracoloso nella respinta. Al 29’ Gabelli sfiora l’autorete deviando un cross di Marinari ma Pucci respinge. Al 31’ Geraci serve Nicolini che con un gran destro dalla distanza colpisce la traversa. Al 36’ Marinari calcia dal limite con palla che sibila a lato. Un minuto dopo i ragazzi di Cristiano Rolla restano in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Nicolini. Al 45’ è bravo Pucci a salvare sul solitario Russo. Nei minuti di recupero del primo tempo fezzanoti in vantaggio con una prodezza balistica di Bruccini che, dopo aver intercettato un lancio di Tani lo supera da quasi metà campo con un pallonetto. Al 48’ la Fezzanese in nove per l’espulsione di Loffredo che atterra al limite dell’area Marinari lanciato a rete. Al 65’ e al 67’ Hamlili e Frati impegnano dal limite Pucci. Al 69’ annullato gol a Rossetti che devia in rete con un braccio una respinta di Pucci su precedente tiro di Dionisi. Lo stesso ex professionista Dionisi pareggia al 71’ in una confusa mischia in area verde. Al 75’ Capparelli dal limite calcia di poco a lato. Al 78’ un tiro-cross del neoentrato Regoli si stampa sul palo. All’80’ Rossetti mette a lato, da due passi, su cross di Marinari. All’85’ Bellini colpisce la traversa con un tiro dai 20 metri. Poco dopo all’86’ i livornesi siglano il definitivo 2-1 con Rossetti di testa su cross di Marinari.

Paolo Gaeta