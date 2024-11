Fezzanese si illude con Lunghi, poi arriva il ko. A Ostia sconfitta con tante recriminazioni

Ostia Mare

2

Fezzanese

1

OSTIA MARE LIDO: Morlupo, Di Filippo, Ouali (46’ Morano), Senesi (76’ Pinna), Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti (63’ Brugi), Angiulli (60’ Peres), Checchi (52’ De Crescenzo), Mercuri. (A disp. Valori, Corradi, Ciavarelli, Plini). All. Minincleri.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (90’ Sacchelli), Loffredo, Nicolini (81’ Del Bello), Giammarresi, D’Alessandro, Scieuzo (81’ Cargiolli), Cantatore, Lunghi, Bruccini, Gabelli (81’ Stradini). (A disp. Calò, Giampieri, Beccarelli, Campana, Smecca). All. Ruvo.

Arbitro: Navarino di Taurianova

Reti: 24’ Lunghi, 37’ Kouko (rig.), 74’ Peres.

OSTIA LIDO – Ennesima sconfitta, la sesta consecutiva, della Fezzanese che perde 2-1 sul campo dell’Ostia Mare dopo essere passata in vantaggio. Risultato ingiusto che lascia aperte molte recriminazioni per i ragazzi di Alberto Ruvo, a cominciare da rigore non concesso 0-0, mentre sull’1-1 è stato annullato un gol a Scieuzo per un fuorigioco quantomeno dubbio. I verdi subiscono così la quarta rimonta stagionale dopo essere passati in vantaggio e restano all’ultimo posto in graduatoria, in una situazione di classifica sempre più precaria.

Nella Fezzanese all’esordio il neoacquisto Mattia Giammarresi difensore, classe 2004, proveniente dalla Lavagnese. La prima emozione all’8’ con Scieuzo che mette di testa di poco a lato su cross di Cantatore. All’11’ la Fezzanese reclama il rigore in quanto D’Alessandro è spinto in area ma l’arbitro fa proseguire. Poco dopo al 12’ è bravo Pucci ad anticipare in uscita il lanciato Kouko. Al 24’ Fezzanese in vantaggio con Lunghi su assist di Gabelli. Al 30’ ancora Lunghi con una bella conclusione calcia di poco sopra la traversa. Un minuto dopo è bravo Pucci su gran tiro di Senesi.

Al 35’ Proietti dal limite calcia di poco alto. Al 37’ pareggia Kouko su rigore, assegnato a causa di un tocco di mano di Salvetti in area su cross di Proietti. Al 39’ sempre Lunghi di testa, su cross di Gabelli, mette di poco a lato. Al 58’ annullato il gol del nuovo vantaggio fezzanoto di Scieuzo, smarcato da Salvetti, ravvisando una discutibile posizione di fuorigioco. Al 70’ Morano di testa manda il pallone sulla parte alta della traversa. Al 72’ provvidenziale respinta di Di Filippo sul tiro a botta sicura di Nicolini. Al 74’ il gol partita del 2-1 dei padroni di casa che ribaltano il risultato con un gran tiro dal limite del neoentrato Peres.

Paolo Gaeta