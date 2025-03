Fezzanese sogna l’impresa. A Grosseto test proibitivo

Trasferta proibitiva quella che attende la Fezzanese nella 29ª giornata di serie D. Nell’insolito orario delle 18.30, la compagine allenata da Andrea Gatti sarà di scena sul campo della quarta forza del campionato Grosseto, società con importanti trascorsi in B e in C. Il match in programma allo stadio ’Zecchini’ sarà diretto dall’arbitro Losapio di Molfetta assistenti Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola. I maremmani cercano i tre punti per continuare la loro corsa per cercare di raggiungere i playoff. I fezzanoti, invece, dopo la sconfitta di domenica scorsa con l’Ostia Mare Lido hanno visto peggiorare la loro situazione di classifica che appare compromessa in quanto a sole sei giornate dalla fine della regular season sono all’ultimo posto con cinque punti di ritardo dal Flaminia ed otto da Sporting Trestina e Terranuova Traiana, distacchi difficili da colmare considerando che da regolamento le ultime due squadre retrocedono direttamente mentre quelle dal tredicesimo al sedicesimo posto disputeranno i play-out. Ma nel calcio tutto è possibile pertanto i ragazzi di Andrea Gatti ci proveranno cercando di fare più punti possibili in queste ultime partite sperando che possano bastare.

"Sarà un test proibitivo – sottolinea Andrea Gatti – visto che il Grosseto a mio avviso, insieme a Livorno e Siena, è tra le squadre più forti del girone. Purtroppo la sconfitta di domenica ci ha feriti, ma sono sicuro che faremo una grande partita, e sapremo rialzarci. Rispetto alla domenica precedente purtroppo non recuperiamo praticamente nessun infortunato. Ma non deve essere un alibi per nessuno chi scenderà in campo sono certo farà molto bene. E’ una partita di quelle che tutti noi vorremmo giocare". Il team di Fezzano che cercherà di recuperare qualcuno dei sette infortunati che avevano domenica scorsa infortuni che purtroppo stanno condizionando il rendimento della squadra in questo finale di stagione.

Paolo Gaeta