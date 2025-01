Fiesole, sogno Coppa. Sulla strada dei quarti c’è la Real Cerretese

Per la Coppa Italia di Promozione oggi, alle 14,30, si giocano le partite dei quarti di finale con gara unica. Fra le 8 squadre rimaste c’è il Fiesole, unica formazione fiorentina del girone "C" che sul campo della Real Cerretese (girone A) tenterà di approdare in semifinale. La formazione di Selvaggio è pronta per la sfida puntando su Mariotti, Fantechi, Gigli (nella foto), Failli, Marchi, Olivieri, Nencioli e Sammartino. La Real Cerretese di Petroni, che in campionato è seconda in classifica, sta attraversare un ottimo stato di salute. Occorrerà tenere sotto controllo giocatori di spessore come gli attaccanti Fedi (8 gol) e Bouhafa (6 gol). Da regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità, si procederà ai calci di rigore. Infine, arbitra Bigongiari di Lucca.

L’altra gara odierna in programma è fra Atl. Maremma-San Miniato Romaiano, mentre nelle prossime settimane il turno verrà completato con le gare Sansovino-Alberoro (22 gennaio) e San Giuliano-Vald. Montecatini (5 febbraio).

G. Puleri