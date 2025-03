Fiesole, un altro pari. Cerbaia no problem Luco: è tutto facile

Girone A

Cubino-Marginone 2-0. Con due gol di Chiesi, il Cubino di Bonciani torna a vincere. Un risultato che consente alla squadra di posizionarsi al 7° posto della classifica.

Firenze Ovest-Urbino Taccola 1-1. Per l’Ovest sfuma la possibilità dei tre punti. Al vantaggio di Petracci su rigore, Chicchiarelli per gli ospiti rimette il risultato in parità.

Girone B

Massa Valpiana-C.S. Lebowski 2-1. La squadra di Miliani nonostante l’impegno torna a mani vuote. I gol: Campisi e Filippi, mentre Ciancaleoni realizza il gol della bandiera per il Lebowski.

Armando Picchi-Cerbaia 0-1. Con Maio il Cerbaia di Sacconi mette in tasca un successo importante che pone al sicuro la classifica.

Saline-Ginestra F.na 0-1. Vittoria in trasferta firmata da Bagni che consente alla sua squadra di rivedere la luce.

Girone C

Fiesole-Sansovino 1-1. Al gol di Granado il Fiesole ha risposto (93’) con Gigli. Due gol annullati: De Simone (Fiesole), Ricci (Sansovino). Un pareggio che complica al Fiesole la corsa ai play off.

Casentino Academy-Pontassieve 2-1. Dopo il vantaggio di Romanelli, il Casentino ha dimostrato di essere superiore con i gol di Tommaso Lunghi e Pasqui.

Luco-Torrita 4-1. Il Luco brinda al successo con un poker firmato da Turini, doppietta di Guidotti e Pelagatti. Ospiti a segno con Meacci.

A.G. Dicomano-Subbiano 1-0. Il gol di Valoriani diventa fondamentale per il recupero con la Rufina in programma mercoledì.

Chiantigiana-Audax Rufina 1-0. In extremis il gol di Conforti mette in ginocchio la Rufina.

Alberoro-Settignanese 1-0. Bennati lascia a mani vuote una Settignanese ormai salva.

San Piero a Sieve-Montagnano 0-2. Bagnai e Torricelli su rigore piegano la squadra di Signorini.

G. Pul.