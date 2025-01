Figc: il presidente Forte sceglie Vaselli: "La sua leadership sarà fondamentale"

Si arricchisce di nuove peculiarità e competenze il progetto di rilancio e sviluppo del calcio giovanile voluto fortemente dalla Delegazione provinciale di Siena della Figc con il presidente Carlo Forte in testa. Lo stesso Forte che ha compiuto, insieme ai suoi collaboratori, importanti passi avanti per il territorio negli ultimi anni, annunciando poi nei giorni scorsi nomine significative per le rappresentative Under14 e Under16.

"Valentino Vaselli è stato scelto come nuovo responsabile tecnico e selezionatore delle categorie giovanili – dice soddisfatto il presidente Forte -. Attualmente Vaselli ricopre già il ruolo di responsabile tecnico territoriale per l’area di sviluppo di Siena con ottimi risultati e riscontri concreti. Questa scelta legata alle rappresentative Under14 e Under16 rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani talenti locali, che potranno beneficiare dell’esperienza e delle competenze di Vaselli e degli staff tecnici che affiancheranno gli aspiranti calciatori".

Il tecnico senese è infatti da anni conosciuto per le sue qualità tecniche e organizzative emerse anche nel progetto ‘Evolution Programme’ all’interno dell’Area di Sviluppo Territoriale per il settore giovanile scolastico della Figc. "La sua leadership sarà fondamentale per dare slancio alle attività delle rappresentative giovanili – prosegue Forte - contribuendo così allo sviluppo del calcio nella provincia di Siena".

Poi nel dettaglio su come si svolgeranno lavoro e selezioni. "Le categorie Under14 e Under16 si riferiscono a giocatori di età appunto compresa tra i 14 e i 16 anni – ribadisce Forte - e le selezioni sono spesso organizzate dalle associazioni calcistiche provinciali o regionali. I giovani talenti del nostro calcio hanno la possibilità di sviluppare le loro abilità tecniche, tattiche e fisiche, oltre a vivere un’esperienza di gioco competitiva e di rappresentanza del proprio territorio".

Il presidente della Delegazione provinciale di Siena della Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta poi i quadri tecnici che si occuperanno, con la supervisione di mister Vaselli, di selezione e preparazione delle rispettive formazioni. "Per le rappresentativa Allievi under 16 e Giovanissimi under 14 abbiamo puntato di diversi tecnici conosciuti ed apprezzati nel territorio e lo stesso per le figure di supporto" dice Forte.

Per la Under16 come ci sarà Antonio Raffaele Tozzi (allenatore - Scienze Motorie) mentre come collaboratore tecnico Duccio Bellaccini (allenatore in seconda). Per la rappresentativa Giovanissimi Under 14 le scelte sono ricadute su Luca Montagnani (istruttore), sul collaboratore tecnico Luciano Pieri (allenatore in seconda) mentre il preparatore dei portieri professionista sarà David Biancalani. Il dirigente e selezionatore è Maurizio Mecacci mentre la scelta del massaggiatore è ricaduta su Ezio Targi. Infine i dirigenti accompagnatori che saranno Gianni Pallari, Maurizio Amidei e Massimo Matera.