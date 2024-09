Figc Rizzello: "Tesserati in crescita costante"

Numeri in aumento, sia al maschile che al femminile, novità e nuove collaborazioni: il calcio nella nostra regione continua a fare gol. A confermarlo è il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Figc Massimiliano Rizzello che, ai nastri di partenza, presenta la nuova stagione sportiva calcistica dell’Emilia Romagna, tra attività e progetti inclusivi, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Rizzello, che inizio è stato per i nostri settori giovanili?

"Direi ottimo. Il numero dei tesserati nella nostra regione è in costante crescita, con 64mila ragazzi e circa 3mila ragazze che quest’anno scenderanno in campo assieme alle loro rispettive squadre. Oltre al calcio, tengo a sottolineare anche l’aumento progressivo dei numeri legati al futsal, sia maschile che femminile".

E invece per le Scuole Calcio?

"Stesso discorso: i numeri vanno di pari passo e seguono il trend positivo del settore giovanile. In questa stagione avremo ben 107 Scuole Calcio di terzo livello, che ad oggi è quello più alto, 17 di secondo e 65 di primo, per cui non possiamo che essere soddisfatti, anche per i progetti che andremo a condividere di volta in volta con i club".

Quali saranno? Ce li illustri.

"In primis, proseguiremo con il nostro Evolution Programme, coordinato come sempre dal Settore Giovanile e Scolastico, che ha come obiettivo quello di strutturare un percorso di formazione tecnica, sportiva ed educativa rivolta al territorio e a tutti coloro che sono coinvolti nella crescita dei calciatori e delle calciatrici, quindi istruttori, dirigenti, allenatori e genitori. E’ un progetto in piena sinergia con le società in cui viene proposto un nuovo approccio e una nuova metodologia che possano favorire la creazione di un ambiente in cui ragazzi e ragazze possano esprimersi al meglio. Poi confermeremo un appuntamento a cui teniamo molto".

Quale?

"Ogni lunedì, come avviene ormai da diverse stagioni, continueremo con i raduni nei centri federali della regione, sia per il calcio a 11 che per il futsal, dove verranno convocati i ragazzi under 13 e 14, e le ragazze under 15, che avranno modo di allenarsi e migliorare attraverso esercizi specifici: sarà per loro un percorso non solo tecnico, ma anche di sensibilizzazione sui valori dello sport e sul rispetto di chi sta in campo. Oltre a questi, continueremo a promuovere l’attività calcistica nelle scuole, con l’iniziativa ’Un calcio al bullismo’ e, sempre nell’ambito delle attività legate al tema della formazione e dell’integrazione, attraverso il SGS e in condivisione con il Ministero degli Interni, andremo avanti con il progetto Rete, con l’intento di favorire l’interazione tra pari e i processi di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio. La tutela dei minori è una tema per noi serio e fondamentale".

Più, immaginiamo, i vari corsi di formazione.

"Certamente, li porteremo avanti sia sotto il punto dirigenziale che tecnico, anche per i più giovani che vorranno cominciare ad allenare. Inoltre, in collaborazione con l’AIA, proporremo nuovi corsi per diventare arbitro. A breve poi, come Figc Sgs, firmeremo una convenzione con l’Università di Bologna, che darà, tra le altre, l’opportunità agli studenti di Scienze Motorie di svolgere l’attività di istruttore nelle società del territorio".