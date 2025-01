Figline affronta il Foligno. Servono solo i tre punti

Oggi si gioca la 20ª giornata alle 14,30 con queste gare che interessano le due ’fiorentine’.

Figline-Foligno (all’andata: 0-0) arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Al ’Del Buffa’ seconda gara casalinga consecutiva con la squadra di Brachi reduce da due pareggi. I gialloblù sono pronti a confezionare risultato utile per una classifica che ha tanto bisogno. E’ una fase del campionato dove può succedere di tutto, come hanno dimostrato anche gli ultimi risultati. Contro la Fulgens Foligno dei vari Calderini, Khribech, Schiaroli e Tomassini, oltre alla determinazione, servirà anche la massima concentrazione per non farli avvicinare davanti a Pagnini: il loro scopo è un risultato positivo per conservare il terzo posto. Nel Figline rientrano Torrini (nella foto), Cavaciocchi e Noferi, con Mugelli e Rufini ancora fuori per infortunio, più c’è Nobile squalificato. Al suo posto ballottaggio fra De Pellegrin e Simonti con probabile debutto del nuovo difensore De Ferdinando. In attacco confermata la coppia Bruni-Gozzerini.

Orvietana-San Donato Tavarnelle (1-0: Congiu) arbitro: Colazzo di Casarano. Per Bonuccelli & C è una gara non facile contro l’Orvietana vogliosa di riscatto dopo l’imprevisto scivolone con l’Ostia Mare. Pertanto, i gialloblù dovranno ripartire decisi, cercando di ritrovare sé stessi per evitare di commettere meno errori e di essere più cinici nel finalizzare occasioni per non aumentare i rimpianti di una stagione ancora rimediabile. Bisogna cambiare passo, trasformare quella rabbia con tanta forza necessaria per tornare alla vittoria puntando su Doratiotto, Gubellini e Senesi. Ad Orvieto non ci sarà Ermes Purro squalificato e forse anche Carcani ancora non al meglio. Infine, il difensore Cecchi è in forte ripresa: dalla prossima settimana potrebbe rientrare in gruppo.

Giovanni Puleri