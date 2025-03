Figline all’assalto del Siena. San Donato col Follonica

Dopo l’anticipo di ieri fra Seravezza-Livorno giocata in notturna, la 29ª giornata, mette sul piatto diverse partitissime. Queste le gare odierne alle 15.

Siena-Figline 1965 (all’andata 2-1: Masini, Remedi, Giannetti). Arbitro: Decimo di Napoli. Contro un Siena che non sta luccicando, oggi al "Franchi" il Figline dovrà impegnarsi al massimo per cercare di ritrovare un risultato positivo. Contro i senesi di Magrini, il tecnico figlinese non potrà contare su Giraudo squalificato, Francalanci infortunato e Zellini in dubbio; ma rientra dalla squalifica Cavaciocchi. Per la formazione, l’attaccante Bruni partirà dalla panchina e Borghi è pronto alla chiamata. E’ probabile la riconferma della coppia centrale difensiva Nobile-Simonti; in attacco riproposti Mugelli e Dama.

San Donato Tav.lle-Follonica Gavorrano (2-1. Gistri P., Sylla, Pino). Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto. Con le assenze dei centrocampisti Croce, Dema e del difensore Gistri, il tecnico Bonuccelli dovrà trovare la quadra giusta per affrontare il Follonica Gavorrano (senza Souare). Probabili le riconferme di Purro, Pecchia e Vitali Borgarello. Per l’attacco con Doratiotto non ancora disponibile, a disposizione ci sono Manfredi, Gubellini e Menga. Oggi, al "Pianigiani per sensibilizzare il tema dell’adozione dei cani, l’ingresso in campo dei giocatori sarà accompagnato dai cani del "Parco degli Animali" di Firenze (nella foto il momento della visita).

Giovanni Puleri