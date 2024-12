Figline, c’è il Terranuova. S. Donato all’esame Aquila

Penultima di andata con Figline e San Donato Tavarnelle obbligati a produrre punti per uscire fuori dalla zona rossa. Gare alle 14,30.

Figline-Terranuova Traiana (arbitro: Aurisano di Campobasso). Al "Del Buffa" si gioca l’attesa partitissima del Valdarno fra i gialloblù di Brachi e un Terranuova Traiana composto da tanti ex, dal tecnico Becattini, ai vari giocatori Saitta, Privitera, Mannella, Iaiunese, Bega e Marini. Una sfida che l’allenatore Brachi ha preparato con i dettegli necessari, compreso anche gli inserimenti dei nuovi arrivati in settimana: Aprili per il centrocampo, De Ferdinando (nella foto) e Rufini per la difesa; quest’ultimo farà l’esodio al posto dello squalificato Ciraudo. Per il resto, solito schieramento gialloblu con i riferimenti in attacco sempre su Mugelli e Bruni, con Remedi e Ciravegna come alternativa. Nell lista dei convocati non c’è Degl’Innocenti che sarebbe in partenza.

San Donato Tav.lle-Aquila Montevarchi (arbitro: Noce di Genova). Seconda gara consecutiva al "Pianigiani" per il San Donato Tavarnelle obbligato a trarre il massimo punteggio per la risalita in classifica. Non c’è più tempo da perdere: sono troppi i punti persi in questa prima fase del campionato; occorre la volta. Contro il Montevarchi rientra Pietro Carcani, mentre sarà a disposizione di Bonuccelli anche il nuovo difensore centrale Lorenzo Cellai (2004), dal Follonica Gavorrano; new entry molto utile. Il resto della formazione gialloblù resta invariata con gli attaccanti Doratiotto, Sylla, Senesi, Manfredi e Menga che dovranno regalare il gol dei tre punti ai tifosi da mettere sotto l’albero natalizio. Nel Montevarchi di Nico Lelli debutta Marco Bontempi che torna in rossoblù dopo la parentesi con il Riccione, ma non ci sarà Orlandi, il miglior bomber della squadra con sei reti all’attivo.

Giovanni Puleri