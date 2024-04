Figline, esame Livorno. San Donato rischiatutto

Mancano quattro giornate alla conclusione e da qui alla fine, tutte le partite acquistano un particolare significato per le squadre impegnate nei play off e salvezza. Le gare alle 15.

Figline 1965-Livorno (arbitro: Lascaro di Matera). Al "Del Buffa" il Figline riceve un Livorno in fibrillazione per le ultime vicende tecniche con il cambio della panchina che da Fossati è passata al tecnico degli Juniores Niccolò Pascali. Il Figline, essendo in una posizione di classifica stabile e sicura, proverà a mettere i bastoni fra le ruote agli amaranto. Fra i gialloblù non ci sarà Sabatini ancora infortunato con probabili riconferme di Costantini, Simonti, Zellini e Torrini. Per l’attacco le alternative potrebbero essere: Diarrà (nella foto)-Zhupa o Diarrà-Saccardi e in porta tornerà Conti?.

Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Raineri di Como). Trasferta delicata per i gialloblù di Brachi che a Montevarchi si giocano una grossa fetta di salvezza. Nel San Donato non ci sarà Frosali ancora squalificato, ma rientra Marianelli pedina fondamentale per il centrocampo. Nella formazione non ci dovrebbero essere tante novità rispetto alla gara persa con l’Orvietana. Manzari in porta, in difesa Chiti, Videtta, Sichi e Belli. A centrocampo Papalini, Marianelli e Calamai, in attacco Bellini, Neri e Barazzetta con Oitana e Bocci come alternativa. Nel Montevarchi rientra Rufini. Nelle ultime 6 partite il San Donato ha trionfato 4 volte pari 2 gare.

Giovanni Puleri